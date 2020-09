ACU op de Voorstraat (Utrecht) deelde afgelopen maanden ruim 18.000 gratis maaltijden uit

Het waren zware maanden voor de horeca, ook de ACU op de Voorstraat in Utrecht ging dicht vanwege de coronacrisis. Vrijwilligers van het café – ook wel politiek cultureel centrum – besloten niet stil te zitten maar maakten ruim 18.000 gratis maaltijden voor dak- en thuislozen. Maandagavond worden de laatste maaltijden uitgedeeld. Ze roepen nu de gemeente op om het stokje over te nemen.

ACU is meer dan alleen een horecazaak aan de Voorstraat. Het is begonnen als kraakpand in 1976 en sinds halverwege de jaren negentig gelegaliseerd en tegenwoordig een poppodium en politiek cultureel centrum. Vanwege de coronacrisis moest ook ACU in maart de deuren sluiten en nog steeds ontbreken de vele gasten in het cafégedeelte en de popzaal.

Toch stonden er afgelopen maanden regelmatig tientallen mensen in de rij voor de deur. Toen de lockdown begon besloten twee vrijwilligers namelijk om maaltijden te maken voor kwetsbare Utrechters, gratis en veganistisch. De Solidarity Kitchen opende de deuren. Al snel sloten meer vrijwilligers aan en ook de groep die maaltijden nodig had groeide snel. Lynn is sinds de eerste dagen betrokken bij het initiatief en legt uit: “Iedereen werd hard getroffen door de coronacrisis maar voor dak- en thuislozen was de situatie nog veel nijpender.”

