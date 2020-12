Woensdag 16 december om 12 uur is er een demonstratie voor het gemeentehuis van Amsterdam om aandacht te vragen voor de dak- en thuislozensituatie. Elke nacht moeten er mensen in de kou slapen omdat er niet genoeg structurele opvang is.

Gebruik op sociale media #NiemandOpStraat

Komt allen, met slaapzak en mondkapje maar zonder Coronaklachten. Laat je horen tegen dit onmenselijke beleid!

Meer info: https://t.co/mLD2Qjh0DU?amp=1