Pinkstermobilisatie 22 mei 2021

Dit jaar gaat de PL online door! Ondanks dat dit helaas nu niet op de gewone wijze zal kunnen plaatsvinden (een heel weekend bomvol met toffe workshops, discussie, vegan eten, kinderprogramma en kamperen in Appelscha) zal de PL online plaatsvinden op de zaterdag 22 mei! Hou je laptop klaar.

Natuurlijk is een online PL niet hetzelfde als een PL op de anarchistische camping in Appelscha (https://www.anarchistischecamping.nl ) maar we hebben toch een tof programma om te volgen.

Mis je de camping? Je kunt er het hele jaar door kamperen en recent is ook het huisje verbouwd! Mocht je vragen hebben over hoe of wat dan kun je de camping altijd contacten via de website.

Wat is de Pinksterlanddagen?

Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren.