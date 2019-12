In het Parool van gisteren kondigde Halsema aan dat kraakacties van vluchtelingen van ‘We Are Here’ in Amsterdam voortaan ‘onmiddellijk worden beëindigd’ als de smeris er snel genoeg bij is. Rechtszaken om ontruimingen af te dwingen, al is dat voor leegstand, worden sneller afgehandeld. Ontruimingen worden tenslotte niet meer aangekondigd zodat vluchtelingen kunnen worden overgeleverd aan de vreemdelingenpolitie zoals zo netjes de Gestapo anno 2019 heet.

Groen links is al lang niet groen meer. Denk aan de Lutkemeerpolder. Links is al langer een lege huls als begrip, maar de illusie dat er nog zoiets bestaat draait Halsema nu definitief de nek om. De schijn wordt niet meer opgehouden. Vergeet dat er zoiets bestaat als ‘links’. Halsema gaat op vluchtelingenjacht. Vorige week kondigde ze al aan de uitvoerders van het deportatiebeleid van de Dienst Terreur en Verrek van kanonnenvlees te voorzien. Dat heeft ze bekokstoofd met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van deportatiezaken die ook graag meer en effectiever deportaties ziet. Opsluiten die vluchtelingen. Ja, de jacht is geopend.

Leve het grootkapitaal en de speculantenwinsten. De allerzwaksten, meest naar onderen geschopte mensen in onze samenleving, namelijk dakloze afgewezen vluchtelingen, mensen die al jaren op straat moeten zien te overleven en daarom uit pure noodzaak panden kraken, zijn het mikpunt van Halsema’s klopjacht nazi style. Ik schrijf net ‘de allerzwaksten’, maar eigenlijk klopt dat niet eens: deze overlevers zijn juist heel sterk. Ik wed dat geen enkele lezer van dit stukje, ook ik niet, het ook maar een dag uithoudt om zo te moeten leven. Zonder perspectief eten bij elkaar moeten scharrelen elke dag, een onderdak vinden, als verschoppelingen worden behandeld, opgejaagd door racistische politie, afgeserveerd als criminelen en overlastgevers in de media, houden deze mensen het al jarenlang vol om voor hun bestaansrecht te knokken. Of het nu regent of knetterkoud is, ze geven het niet op. En uitgerekend op hen heeft Halsema het voorzien. Ze zouden in de nieuwe opvang terecht kunnen, heet het dan, de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) die de gemeentelijke Bed Bad En Brood voorzieningen vervangt, maar daar is geen ruimte en bovendien is het geen opvang maar een variant op het oprotcentrum in Ter Apel en de gezinslocaties elders in het land. Een plaats waar de Dienst Terreur en Verrek je komt chanteren om aan je deportatie mee te werken want anders: de straat op. Je moet maar durven, en je moet het maar kunnen, in deze tijd van vluchtelingenjacht op straat te overleven. Maar deze vluchtelingen hebben geen keus. Wie wil er nu zo dagelijks zo hard voor het eigen bestaan moeten vechten?

‘De allerzwaksten’ schreef ik dan ook niet omdat deze mensen zwak zijn, maar omdat zij totaal geen middelen hebben om hun strijd kracht bij te zetten. Ze zijn veel te druk met overleven, dat is hoofdzaak. En dan: geen financiële middelen. Geen groot materieel. Terwijl de zichzelf noemende boeren, grotendeels industriële dierenbeulen met stallen vol door hen mishandelde varkens, koeien, kippen, konijnen, nertsen enzovoorts hun positie weten te vergelijken met Joodse mensen in de tweede wereldoorlog om zo hun slachtofferschap te claimen, terwijl zij het hele land platleggen met hun miljoenenschat aan tractoren, ongestoord en ongestraft, financieel gesteund door die hele walgelijke dierenmoordindustrie van slachthuizen, door niemand een strobreed in de weg gelegd, worden mensen die in dit land geen enkel drukmiddel hebben om voor zichzelf op te komen nog verder de laaglandse modder in geduwd. Wel zo makkelijk en Halsema geeft hen graag de doodsteek. We kenden dat al van het rechtsvolk in dit land. Het linksvolk is dood, niet bestaand. Dat is geen verrassing maar nu wel voor eens en altijd duidelijk.

Halsema en haar ‘Groen Links’ wentelen zich comfortabel in de traditie van VVD, CDA, PVV, FvD en al dat andere rechtstuig. De terreur tegen vluchtelingen wordt opgevoerd voor het electoraal gewin. De hetze campagne wordt uitgebreid. Is het toevallig dat juist gisteren een bericht verscheen over het voornemen van Broekers-Knol een apart centrum in Hoogeveen in te richten voor ‘overlastgevende asielzoekers’? Dat heet dan ‘Handhaving en Toezichtlocatie (HTL)’: ‘Bewoners mogen nu alleen nog maar op het terrein van de HTL verblijven’ staat erbij. We kunnen dus spreken van het zoveelste eufemisme voor een gevangenis. Ditmaal eentje om mensen administratief en preventief in op te sluiten. Doe hetzelfde voorstel voor ernstig overlastgevende ‘boeren’ en Duindorpers, en het hele land zal op zijn kop staan van woede. Maar voor vluchtelingen is geen maatregel fascistisch genoeg. En als die vluchtelingen gaan demonstreren, met niets anders dan hun lichaam om het kracht bij te zetten, staan de camera’s van de media dan klaar om het verhaal van hun kant eens goed uit te lichten? Zeg maar gerust ‘nee’. Krijgen zij massaal steun van de bevolking terwijl ze elk moment kunnen worden gedeporteerd naar plekken en landen waar hun leven gevaar loopt, of dat nu is door honger, vervolging, oorlog, of klimaatramp? Nee. Die landen waar zij heen moeten zouden veilig zijn. Dat is door Fort Europa vastgelegd dus wat iemand ook vertelt, het wordt niet geloofd. De IND is almachtig en alwetend, nietwaar?

En dus gaat Halsema op vluchtelingenjacht in de stad Amsterdam. En dus wordt elk laatste beetje recht waarop vluchtelingen nog een beroep hoopten te kunnen doen, zoals woonrecht, afgeschoten. Ik kan dit alleen maar fascistische terreur noemen. Ik heb er geen andere woorden voor. En fascisme dient met alle middelen te worden bestreden. Oh ja! Als Groen Links nou nog eens mee wil lopen in de jaarlijkse grote anti-racisme demonstratie, denken de organisatoren er dan even aan hen een schop onder hun hol te verkopen? Als je daar nog bij wilt horen, als je daar nog ruimte aan wilt geven, dan geef je een stem aan de fascistische dictatuur van Halsema en consorten. Dan laat je de vluchtelingen in de steek. Racisme treft hen het hardste.

Volkomen rechteloos gemaakt, in de publieke opinie kritiekloos tot ‘Untermensch’ verklaard waar je alles mee mag doen, geen haan die er naar kraait: wat gaan we eraan doen? Zelf zou ik het liefst een dierenbeul van zijn tractor trekken om met dat ding van hem de entree van het Amsterdamse stadhuis in te rammen. Daar is woonruimte zat voor vluchtelingen. Om te beginnen.