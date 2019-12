Concentratiekampen hebben niet de toekomst, ze zijn al het heden

Doen wat de hand te doen vindt, en met Nederland en zijn opkomend fascisme/nazisme heb je op zich je handen al vol. En in een land waar de nieuwsvoorziening over de buurlanden al gebrekkig zoniet onbestaand is hoef je eigenlijk niet aan te komen met wat er in de rest van de grote boze wereld aan de gang is. Maar er is heel wat ernstigs gaande.

Er wordt door de fascisten wel geroepen om het invoeren van het “Australische model” voor immigratie, waarbij de vraag moet opkomen wat er precies bedoeld wordt. Binnenstromen en oorspronkelijke bevolking verdringen of uitroeien? Of voormalige koloniën, eilanden in de wijde omgeving, dwingen de ongewensten in kampen gehuisvest te laten: Manus, Nauru? Eilanden waarheen Afghanen, Iraniërs, Rohingya worden geïnterneerd na de vlucht over de Indische Oceaan.

De Rohingya, naast de Tamils van Sri Lanka, voorbeeld van hoe genocide tegen inheemse moslims georganiseerd wordt, met goedkeuring van een winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

De straffeloze vervolging en ontburgering van deze mensen is een voorbeeld voor het Chinese regime, dat zich een vrijbrief gegeven ziet voor de “etnische zuivering” van Oost-Turkestan en voor verdere vervolging van moslims.

Pas als ze christenen gaan vervolgen gaat er een alarmbelletje rinkelen in het “westen”. Maar ook maar een heel klein belletje.

En China is dan weer een voorbeeld voor India. In augustus is een grote legermacht het illegaal geannexeerde voormalige vorstendom Kasjmir binnengevallen, waar huisgehouden wordt tegen de islamitische meerderheid. Het bezette land is afgesneden van het internet, iets wat blijkbaar al maanden ongestraft kan doorgaan. Even dreigde er een confrontatie met Pakistan, dat een ander deel van Kasjmir bezet houdt, maar daarover hoort men niets meer.

En nu zijn islamitische “immigranten” aan de beurt.

De Indiase regering heeft afgelopen week de Citizenship Amendment Act (CAA) laten aannemen, die de weg opent voor burgerschap voor niet-burgers uit Bangladesj, Pakistan of Afghanistan, die voor eind 2014 in India woonden. Maar dit geldt alleen voor volgelingen van de volgende godsdiensten: Hindoes, Parsi’s, Sikhs, Boeddhisten, Jains en Christenen. Moslims zijn niet inbegrepen. In 2015 heeft de Indiase regering, onder leiding van Hindoenationalist Nahendra Modi, het omineus getitelde Nationale Register van Burgers (NRC naar de Engelse afkorting), opgesteld. Het NRC is ingevoerd met de bedoeling illegale immigranten te identificeren (minister van binnenlandse zaken Amit Shah noemt hen “infiltranten”). Veel van die zogenaamde immigranten wonen al een halve eeuw in het land. Maar hun is burgerschap ontzegd omdat zij niet de juiste papieren hebben om het te bewijzen. Sommigen van de 1,9 miljoen mensen die niet zijn opgenomen in het NRC waren Hindoe, vandaar de wetgeving CAA. Het biedt hun een mogelijkheid burger te worden. Moslims hebben die kans niet. Shah, ook Hindoenationalist, heeft bij de nationale verkiezingen van dit jaar beloofd het NRC uit te breiden voor het hele land, waarbij onverbloemde genocidale taal gebruikt werd. Hij noemde de mensen die buiten het NRC zouden vallen (hoofdzakelijk moslims) “termieten in de aarde van Bengalen,” en beloofde dat de regering “infiltranten een voor een zou oppakken en ze in de Golf van Bengalen zou gooien”.

Bron van deze vertaalde passage.

In de deelstaat Assam worden kampen ingericht voor de 1,9 miljoen niet-burgers, hoofdzakelijk moslims.

Er zijn tweehonderd miljoen moslims in India, de islam wordt er beleden sinds de zevende eeuw.

Kan men zich genocide voorstellen tegen honderden miljoenen mensen?

Maar is het daarom in een niet zo verre toekomst onmogelijk?