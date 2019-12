Boreaal overleg nazi’s en Groen Links

Dat het altijd nóg onnozeler kan werd gisteren bewezen door GL-Kamerlid Lisa Westerveld. Westerveld is volgens iedereen een goede parlementariër, maar maakte de mistake of a lifetime door op uitnodiging van de Gelderlander gezellig koffie te gaan drinken met europarlementariër Derk Jan Eppink van het fascistische Forum voor Democratie.

Op Twitter leidde dat tot de nodige reacties:

POC hebben niets aan papieren solidariteit en mooie woorden wanneer ze in hun bestaansrecht bedreigt worden! pic.twitter.com/0HcevBer3m — Sandra (@BrigadierPoez) December 28, 2019

Beste keuze van 2019: weg als lid bij GroenLinks. Na juridisch gedoe over de ziektewet (waardoor ik zieker werd) en vele, vele laffe keuzes op het gebied van antiracisme. Reden #848: met nazi’s aan de koffie vinden ze daar heel gezellig. — Noor Blokhuis (@NoorBlokhuis) December 28, 2019

Begrijpelijk, want Forum voor Democratie is een partij die linkse leraren en journalisten wil ontslaan, Europa blank wil houden en klimaatwetenschappers de mond wil snoeren. Ofwel: Forum voor Democratie bestaat uit nazi’s en daarmee ga je als ‘linkse’ volksvertegenwoordiger niet gezellig zitten keuvelen. Nazi’s bestrijd je te vuur en te zwaard.

Blijkbaar ligt dat echter iets minder voor de hand dan wij dachten, want inmiddels zijn alle naziknuffelaars uit het houtwerk komen kruipen om hun solidariteit met Westerveld te betuigen. Voorop natuurlijk Zihni Özdil, die vanochtend blijkbaar al vroeg aan de drank zat (of de hele nacht had doorgezet):

1/2 Ik zie dezelfde (groen)linkse types die hysterisch werden op mijn foto met Sid. Ze zijn nu ook woest op @Lisawesterveld omdat ze in gesprek gaat met een ideologische tegenstander. Ik heb één boodschap aan hen: met jullie hooivorken etaleren jullie enkel https://t.co/gZzn9dzhQS — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) December 28, 2019

2/2 jullie fascistoide wereldbeeld. Er is geen kamerlid die harder werkt voor de linkse zaak als Lisa. Je kunt vanachter je toetsenbord nog zo hard tekeer gaan om haar op het publieke schavot terecht te stellen: jullie totale en pathetische irrelevantie wordt er niet minder door. — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) December 28, 2019

Btw: de ‘Sid’ waar Ik, Zihni naar verwijst is TPO-scribent Sid Lukkassen, door de ultrarechtse Dagelijkse Standaard betiteld als een gevaarlijke gek, maar volgens Zihni een Belangrijk Intellectueel. Groen Links eind 2019.

Ook Huub Bellemakers meende een duit in het zakje te moeten doen:

Ik zie sommmige dwaallichten boos zijn op @Lisawesterveld omdat ze een;tweegesprek.voor de krant deed met Eppink. Terwijl ze een van de beste en hardwerkendste linkse Kamerleden is, met echte linkse resultaten waar de schone handen-toetsenbordhelden slechts van kunnen dromen. — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) December 28, 2019



Ter informatie: Bellemakers is een ‘vooraanstaand lid’ van GL, die nog nooit bij een actie of demonstratie gesignaleerd is, maar wél heel actief is op Twitter. Een typische toetsenbordheld, dus.

Uiteraard kregen Bellemakers en Özdil steun van filmmaker (en Telegraafcolumnist) Eddy Terstall. Terstall (Vrij Links) heeft nog nooit een nazi ontmoet waarvoor hij géén begrip had, dus diens steunbetuiging kwam niet echt als een verrassing:

Persoonlijk verheug ik me nú al op de klaagzangen in GL-kringen wanneer bij het volgende congres wéér 99% van de aanwezigen leliewit blijkt te zijn en iedereen zich stomverbaasd afvraagt wat dáár nu weer de reden van is.