De top-20 meestgelezen stukken van Krapuul, 2019

De opwaartse trend van het bezoek aan Krapuul heeft zich het afgelopen jaar voortgezet, in de onderstaande top-20 staan stukken die wat ooit een recordbezoek aan de site zou zijn geweest glansrijk overtreffen. Voorzover wij kunnen nagaan is ons publiek, u waarschijnlijk!, tamelijk jong, jonger dan de redactie in ieder geval. De hoop wordt belichaamd door de jongere jaargangen of generaties, het was ook te zien bij de Britse verkiezingen. Helaas wordt de politieke hoofdstroom beheerst door steeds reactionairder lijkende middelbaren en ouderen.

In de lijst van hoofdzakelijk korte stukken en de grote aandachtstrekker was ongetwijfeld de geachte afgevaardigde Baudet. Sommige onderwerpen zijn achterhaald door de verdere verrechtsing. “Tommy Robinson” is inmiddels een gerespecteerd lid van de zeer onrespectabele Tories van Boris de Pfeffel Johnson.

Van het explosief toegenomen milieu/klimaatbesef getuigt de eenzame nr. 16.

Bedankt voor uw bezoek, we hopen u niet teleur te stellen het komende jaar en we hopen goed nieuws te kunnen komen brengen in het nieuwe jaar. Het is nodig!