The devil rules the world

“‘tis of the duvel ermee speult” was een tijd geleden een gevleugelde gezegde in bepaalde kringen; de gezegde kan weer van stal gehaald worden, nadat een Iraanse Majoor-Generaal vermoord werd op het internationale vliegveld van Bagdad. Het moet toch echt niet gekker worden. Hoe is het in vredesnaam – wel een vreemd woord in deze context – mogelijk dat de yankees in Bagdad een Iraanse hoge militair zo maar ombrengen!

Vandaag kregen we het verschrikkelijke nieuws – een schandaal dat het zo maar gebeurt – te horen dat Qasem Soleimani vermoord werd door een aanval van een Amerikaanse drone. In de tegenwoordige tijd zijn de yankees gewoon bezig hun tegenstanders op de wereld uit te schakelen; in dit geval nadat ze het gerucht hadden vernomen – juiste zin is: nadat hun inlichtingendiensten een bericht hadden afgeluisterd – dat generaal Soleimani mogelijk iets van plan zou zijn geweest.

Qasem Soleimani – afkomstig uit een bescheiden achtergrond – was een Iraanse majoor-generaal in de Islamitische Revolutionaire Garde en sinds 1998 commandant van zijn Quds Force. Westers media schrijven er dan meestal achter dat de Quds Force primair verantwoordelijk waren voor extraterritoriale militaire en clandestiene operaties.

Nu ligt er bij mij op tafel de vraag of de moordaanslag op majoor-generaal Soleimani door de VS geen extraterritoriale militaire en clandestiene operatie is geweest. Welke idioot haalt het tegenwoordig in zijn hoofd, wanneer we streven naar wereldvrede, om aanslagen uit te voeren in gebieden die niet behoren tot het eigen grondgebied en bij het feit dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn – ook niet na het illegaal afluisteren van gesprekken in vreemde landen – van een aanval op het eigen grondgebied? Hoe is het mogelijk dat op enig moment er meer Amerikaanse soldaten in het buitenland actief (bezig) zijn dan bezig zijn met de bescherming van de eigen landsgrenzen in het eigen land?

Het is gewoon niet meer uit te leggen, waarom er zoveel yankees in Afghanistan bezig zijn – behalve als ze een vinger in de drugshandel pap willen hebben – of in het Midden Oosten – behalve als ze de moslimlanden willen destabiliseren – of in andere verre landen.

Van een bevriende relatie uit Palestina is vanochtend een whatsapp ontvangen met de volgende tekst:

“ … Hi guys. I’m the one who normally ensures that topics remain on the Palestinian cause in the group, but right now I’ll make a small exception because something huge and very bad has happened, and it’s bound to have eventual serious consequences on ALL of us.

US (doing it all for Israel!) has just assassinated Iranian General Qasem Soleimani, one of the bravest who have fought against, and vanquished ISIS, Al Qaeda and other US-backed terrorist groups in the ME (May his soul RIP ❤).. Iran will now retaliate of course, and do you know what this means? Especially if allied countries of the US (UK, France etc), and of Iran (Russia, China etc) join in…??

Well.. to put it shortly, the US just triggered WW3! Yes.. Welcome to hell …

Ook op andere social media zijn berichten als bovenstaand te lezen, zoals op VK bijvoorbeeld genoemd wordt: “ … All in the Middle East know what western audiences do not, because of cultivated stupidity, that those murdered by #Trump’s forces were those responsible for the destruction of #DAESH. Now US troops carry out the terrorism directly and #Iran swears it will exact revenge …“ In een andere opmerking wordt Qasem Soleimani de ‘Lion of Persia’ genoemd.

De westerse media, begonnen op de perskamer van het Nederlandse nieuws in New York, hebben de mond vol van het bloed aan de handen van deze majoor-generaal. Een man die met zijn militaire groep heeft gevochten tegen wat het westen in het leven heeft geroepen, nl. groepen als Al Qaida en Daesh. Het AD bijvoorbeeld geeft aan “ … De Amerikanen houden de generaal al decennia verantwoordelijk voor vele aanslagen op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten en elders, waarbij vele tientallen Amerikanen zijn omgekomen, zowel militairen als burgers, zo wordt benadrukt… “ Maar in het artikel wordt niet gesproken over de vele aanslagen die uit naam van de VS regering en consorten zijn uitgevoerd. Maar nergens worden connecties gelegd over de Amerikaanse aanvallen op de sjiitische Kataib Hezbollah in Irak en Syrië of de aanvallen op Al-Shabaab in Somalië. Tevens worden alle aanvallen van de bezetters van Palestina buiten elk nieuwsitem gehouden. Natuurlijk wordt er wel veel aandacht geschonken aan de aanvallen op Abu Bakr al-Baghdadi, echter de grootste troepenmacht van de wereld, die ook overal op de wereld bewust aanwezig is, heeft al-Baghdadi niet kunnen vermoorden, want hij blies zichzelf op, zoals de Limburger middels videobeelden liet zien.

Volgens het nieuws van Hln.be was majoor-generaal Qasem Soleimani op weg naar een begrafenis van Hezbollah Strijders. Bij de Amerikaanse raketaanval is ook de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis, nummer twee van de pro-Iraanse al-Hashd al-Shaabi, vermoord, naast een aantal burgers. Dat er burgers omkomen daar maalt het westen al heel lang niet meer om; dagelijks zijn er berichten te lezen op buitenlandse media – en dit moet benadrukt worden: niet in Nederlandse media – van burgerslachtoffers bij aanvallen op Palestina. De bezettende macht uit Tel Aviv – Israël – is al heel lang bezig met de voorbereidingen voor een aanval op Iran en pro-Iraanse groeperingen in de omgeving en de onbeschofte moord op Qasem Soleimani heeft ‘het groene licht’ gegeven om nog meer troepen in paraatheid te brengen als Washington en Tel Aviv besluiten tot een gemeenschappelijke aanval.

Ja, dan nogmaals de eerste zin: “‘tis of de duvel ermee speult” en met dat speulen wordt de wereld genoemd, en met name de moslimwereld, in ieder geval bepaalde gebieden binnen de moslimwereld, zoals Palestina, Syrië, Irak, Iran. De angst is terecht te noemen waar dit naar toe zal leiden.