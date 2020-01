Internationale politiek: een slangenkuil

De internationale politiek staat er om bekend, dat de informatie die we mogen ontvangen middels de (sociale) media, gedateerd is, halfslachtig en vaak niet correct. Ondertussen zijn we er natuurlijk aan gewend, echter het verbaast me elke dag weer, dat men op belangrijke zetels, paleizen, witte huizen e.d. er gewoon mee weg kan komen.

Neem nu het verhaal over de brute en illegale moord op generaal Qassem Soleimani; er was van alles mis aan die man – volgens het westen – en de pers stond maar te pushen met de nieuwtjes die ze van de internationale politieke dokters in afgepaste lepeltjes als medicijn gekregen hadden om zo door te slikken, zonder erbij na te denken. En verschillende westerse ministers deden er nog een schepje bovenop, door te melden dat de de generaal op de Europese terroristenlijst zou staan – ook onze eigen minister van defensie. Juist een Europese lijst en als deze generaal er op stond, kan ik er nog wel een paar aanwijzen, die momenteel in verschillende afzettingsprocedures zijn gewikkeld, die een plaatsje verdiend zouden hebben.

Aan de andere kant zijn er zaken die nu ook gemeld moeten worden. Ten eerste: waarom zijn er van die zgn terroristengroepen in de wereld? Het Westen heeft geholpen bij de opzet en de steun van bv de Taliban om de Russen aan te kunnen vallen en continu aanwezig te kunnen blijven in Afghanistan. Daarnaast was het ook wel handig dat er een flink zakcentje verdiend kon worden aan de drugshandel van daaruit.

Daesh werd in het leven geroepen en gesteund om Irak maar zeker ook Iran te kunnen aanvallen en wederom om continu te kunnen blijven in Irak; wederom een land naar de hel geholpen (en dat is nog zachtjes en netjes uitgedrukt). Wat zegt u: “Alweer een moslimland? Nee dat was maar toeval.” En zo zijn ook Al Qaida en Al Shabaab in het zadel geholpen en gesteund. Het is maar hoe er naar gekeken wordt: een verzetsgroepering wordt in het zadel geholpen en flink gesteund – zelfs Nederland heeft bepaalde groeperingen in Syrië geholpen en gesteund – alleen maar voor het eigen gewin, om het Islamitische land te destabiliseren en op een of andere manier een continu verblijf te kunnen garanderen.

Over Irak.

Ene Colin Powell kwam in 2003 met zijn beroemde opmerking over “weapons of mass destruction” wat de lont werd in het oorlogsvat van het westen om Irak aan te vallen. Natuurlijk waren die wapens er helemaal niet, maar het was gewoon een smoes om Irak binnen te vallen om de olie voor het westen ‘veilig’ te stellen, Amerikaanse wapencontractors te beschermen en toekomstige aanvalcentra te creëren tegen Syrië, Iran en andere landen in de regio. Wat we dus weer niet horen, is dat er 288.000 mensen zijn overleden of vermoord sinds het begin van de oorlog tegen Irak.

Generaal Soleimani is vermoord in Irak niet ver van de grens met Iran, maar de brute en illegale moord was tevens een aanslag op de soevereiniteit van Irak. Hoe haalt het westen zich in het hoofd om een aanslag te plegen op het grondgebied van een ander? “Wat zegt u? Ja, het gebeurt ook dagelijks in Palestina”.

Echter er zit natuurlijk meer achter. De VS heeft Iran omsingeld met 12 aanvalsbases in de regio, zoals in Koeweit, Afghanistan, Bahrein en de UAE. Ja, want Iran moet klein worden gehouden, een verkeerde move van de leiding uit Iran en hop daar komen de westerse vliegtuigen weer de lucht in om hun dodelijke bommen te laten vallen. En er wordt nog maar een blokje op het vuur gegooid: een dreiging tegen 52 plaatsen in Iran en omgeving.

Wat er ook nergens te lezen staat, is dat generaal Soleimani de strijd aanvoerde tegen Daesh; je zou bijna zeggen dat ze gezamenlijke strijders waren, de Quds Force en het westen. Het standpunt was hetzelfde: Daesh moet verslagen worden. Waarom komt er dan zo verschrikkelijke vieze smaak in mijn mond als ik het verhaal hoor van de onbeschofte en illegale moord op de heer Soleimani? Natuurlijk het westen gebruikte Daesh om landen als Syrië, Iran, Irak, Libanon en Libië aan te vallen en het westen kon dus niet gebruiken dat generaal-majoor van de Quds Force Daesh ging verslaan. Nee, want Daesh was nog nodig.

“ … Washington heeft handig nagelaten te vermelden dat voorafgaand aan de gewelddadige escalatie tegen de Iraq’s Popular Mobilization Units, de Verenigde Staten hen met wapens hadden bewapend als onderdeel van de strijd tegen Daesh in Irak. Na de overwinning op Daesh werden de PMU’s officieel geïntegreerd in het Iraakse leger en de Verenigde Staten verklaarden ze “door Iran gesteunde milities” … “

Een ander fenomeen in de gedeelde nieuwslekken van het westen was het bericht dat de generaal en Iran iets te doen hadden met de aanval op 09/11, waar overigens nooit enig bewijs voor gevonden is. “ … Integendeel, veel van de 19 kapers hadden twijfelachtige banden met de Saoedische regering. Saoedi-Arabië is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten en zijn ideologie, het Wahabisme, is identiek aan de achterlijke, intolerante en gewelddadige ideologie van Daesh en Al-Qaeda … “ (Vertaling van )

Afsluitend, is de vraag terecht of de onbeschofte en illegale brute moord op generaal-majoor Qassem Soleimani een daad is geweest die in het westen gesteund moet worden en zeker op een manier als enkele westerse hoofden en ministers van defensie op de nationale tv plachten te doen. Het is nu maar afwachten wat de volgende stap zal gaan worden op de tijdlijn van een mogelijke Wereldoorlog III.