Het vieze ouwe mannetje dat de Forumdemocraat omhult

“Laat je onderbroek zakken.”

Blijkbaar ging het niet snel genoeg voor het stuk tuig dat voor keuringsarts voor de dienstplicht doorging.

“Zometeen mag je weer gaan liggen, en nu een beetje opschieten.”

Dus ik laat het ding zakken.

“Hebben ze dat gesloopt?”

Het beviel mijnheer niet dat ik maar een teelbal heb.

“Zoals u in het formulier kunt zien heb ik [genoteerde ziekte] gehad”.

Hij kijkt in de papieren. “Je weet er wel veel van af.”

“Het was mijn ziekte.”

En in gedachten timmer ik die vent een halve eeuw later alsnog op zijn gore smoel. En dat ik me heb laten tutoyeren en het stuk schorem met u aansprak…

Ik heb een jaar lang op het einde van de keuringsdag bij de kazerne gestaan om pamfletten uit te delen die de weg naar dienstweigering wezen. Na een dag gekoeioneerd te zijn was er nauwelijks een jongeman te vinden die niet dankbaar het pamflet aannam. Alleen was in de praktijk het dienstweigeren voor velen te moeilijk of ingewikkeld.

De dienstplicht is toch wel bezweken.

Terwijl ik met een gloeiende kokosnoot tussen mijn benen lag hoorde ik regelmatig My generation op de radio. Dat was niet een lied waar ik op wachtte. “I hope I die before I get old.”

Ik hoef niet uit te weiden. Het is in orde gekomen. En u ziet dat ik er vrijuit over schrijf. Alleen hoef ik niet aan uw keurende blikken onderworpen te worden onder een collectieve douche waar “we” allemaal gezellig nakend staan. Daar hoeft geen gore grap over gevallen zeep aan te pas te komen.

*

Dat had er nog bij gekund op de middelbare school: verplicht met bloot bovenlijf gymmen terwijl ik gezegend was met een boezem (die smeerlap van de keuring had het niet over “hebben ze die gesloopt?”) En dan ook nog leuk samen nakend douchen zeker. Maar zo ging het niet in die dagen. Gewoon aan je vieze bezwete lijf weer je kleren aantrekken en Cicero vertalen.

Mocht u zich zorgen maken, hetgeen ik betwijfel: ik ben niet gepest. Misschien hoort dat niet bij het gymnasium.

Maar goed, dat is het andere punt. Die verplichte blootheid bij Lichamelijke Oefening, in de wandeling gymnastiek genoemd (mijn oma sprak nog van gymnastie, zoals het heette toen dit vervloekte vak werd ingevoerd op scholen). De kern van het woord is het Oudgriekse woord voor naakt, gumnos, maar in feite komt het van gumnazein, dat sport en lichamelijke oefening aanduidt – en de Ouden deden het naakt of schamel gekleed. Maar dat is geen vrijbrief om nu tot blootheid te verplichten.

En ja hoor, dit is het onderwerp waarop menig als links vermomd Nederlander, wit, in doorsnee mannelijk en op jaren, de innerlijke forumdemocraat op de Ander loslaat.

De petitie van twee meiden van een Naaldwijkse school om niet verplicht te zijn om in korte broek te gymmen maakt het gezonde volksondervinden los. Plotseling is zo bloot mogelijk gymnastie bedrijven een Traditie, deel van Vaederlandsche Normen en Waarden.

De altijd waakzame vrijlinkser Ik, Zihni Özdil (zoals buurman Breedveld hem noemt) ziet achter die petitie de lange arm van de Moslimbroederschap (dat zie je aan de meiden af, nietwaar), en tevens waarschuwt hij voor jongelui die hun onderbroek aanhouden onder de douche. Verplicht nakend collectief douchen, ook al een Traditie. Neederlands Kultuurgoed. En hij krijgt bijval van iemand van wie ik beter had verwacht, die althans helemaal niet had hoeven reageren. “Wie gekleed doucht en niet in korte broek wil gymmen, maakt alleen zichzelf belachelijk” schrijft Han van der Horst. Nooit puber geweest met schaamtegevoel over je lichaam zeker, Han? En niet helemaal op de hoogte van de mogelijkheid dat grappige luitjes je fotograferen of filmen met hun waterdichte telefoontje en het resultaat naar Geenstijl of de Dumpert of beide sturen? En deze bloot- of naaktheid is nog minder traditie dan Zwarte Piet waar je ook voor bent want traditie.

Het Vaderlandse Momentje waarbij de islam opgevoerd wordt als de boeman.