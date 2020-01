Een twee vele Larsen Westra graag!

Lars Westra heeft “een eigen bedrijf”, naar hij zelf zegt, hij noemt zich “ondernemer”. Niet direct een strijder in de socialistische legioenen die er toch al niet zijn in Nederland.

Maar een twaalfjarige jongen die iets te zeggen heeft – bijvoorbeeld tegen een vergadering van de Staten van Gelderland – zal hoe dan ook bezwadderd worden door de wel bestaande ultrarechtse legioenen van Nederland. Voorop Marjolein Faber, functiestapelaar voor de PVV, die de jongen vermaande te gaan voetballen en naar de meiden te kijken (merkwaardig heteronormatief van PVV-butch Faber). De mening van deze Faber is blijkbaar zo belangwekkend dat zij op de Nederlandse televisie, tegenwoordig “publieke omroep” genoemd, nog eens herhaald mag worden. Geen gelegenheid mag gemist worden om ongehoord Nederland aan het woord te laten.

Schreef ik: socialistische legioenen? Het is erger: ultrarechts weet zeker dat Lars van D’66 is, want hij zou voorkomen in een video met Rob Jetten of zoiets. Misschien is deze partij, die de eigen belegenheid al in de naam tot uitdrukking brengt, wel geïnteresseerd in de mening van tieners. Zou zomaar kunnen. Overigens is het twaalfjarige jongetje in de video van D’66 niet Lars Westra, maar sinds wanneer zou de waarheid er toe doen voor ultrarechts?

En verder: bij de PVV weten ze het nog minder dan bij die andere clubs, D’66 incluis. Hoe jonger hoe betrokkener bij de natuur. Hoe jonger, hoe geëngageerder. Dat moet afgeleerd worden. Vandaar mijn verwondering over “ondernemer”, maar goed, daar ben je dan ook weer twaalf voor.