Hoe lang blijven Republikeinen Trump nog verdedigen?

Lang. Heel lang. Maar het is zo ver, Trump is aangeklaagd – impeached – door het Huis van Afgevaardigden, en de Articles of Impeachment zijn na een pauze van drie weken dan toch overhandigd aan de Senaat.

Dat is nu weer het grootste nieuws, nadat we overigens bijna de Derde Wereldoorlog ingeblunderd waren door Trump, die besloot dan maar eens even een van de allerhoogste generaals van Iran te vermoorden. Ofwel om zijn peilingen op te vijzelen, ofwel omdat anti-Iraanse extremisten en Israëlfanaten in regeringskringen hem daartoe aangezet hadden. Het zou gebeurd zijn vanwege een ophanden zijnde aanval op vier ambassades. Zijn eigen Minister van Defensie Mark Esper ontkende daarvoor bewijs te hebben gezien, Mike Pompeo bleek eigenlijk niet te weten wanneer en waar die aanvallen zouden plaatsvinden, dus hoezo waren ze op handen? In het Congres is niets verteld over vier ambassades tijdens de sessie waarin ze ingelicht zouden worden en bovendien wist geen enkele ambassade ergens vanaf.

Nog afgezien daarvan: als er al zo’n plan was verdwijnt dat plan niet met het vermoorden van de leidinggevende generaal. Als het al iets uithaalt doet het juist zulke plannen ontstaan.

Kortom, Trump had weer eens totaal onbeheerst gehandeld en zitten liegen als de achterlijke kleuter die hij is.

Maar goed, hij is nu dus impeached, maar die artikelen hadden even tijd nodig om aan de Senaat overhandigd te worden. Het verhaal van Speaker of the House Nancy Pelosi daarover was dat ze eerst wilde weten hoe het proces in de Senaat plaats zou gaan vinden voordat ze de artikelen zou overhandigen, maar meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell moest daar niets van hebben. En de Amerikaanse volksvertegenwoordiging is zo briljant in elkaar gestoken dat iemand als McConnell in zijn eentje enorm veel kan bepalen en tegenhouden.

Het allerergste dat deze vaag menselijk aandoende gedaante met een sprekende hoop gelei als hoofd er bovenop heeft uitgehaald, is eenvoudigweg de hoorzitting van Hooggerechtshofkandidaat Merrick Garland, in Obama’s laatste regeringsjaar, tegen te houden, teneinde daarna voor decennia een Republikeinse meerderheid in dat hof te kunnen garanderen. Daarnaast heeft hij inmiddels ook de stemming over meer dan 250 wetten tegengehouden, onder welke er zijn waarvoor er steun vanuit beide partijen zou bestaan.

En nu zou hij het liefst dat hele impeachmentproces al bij aanvang af willen serveren, seponeren zeg maar, maar daarvoor schijnt zelfs hij nu toch niet de stemmen voor bij elkaar te kunnen krijgen. Blijft over het oproepen van getuigen volledig te willen blokkeren. Dat kan als hij zijn 51 senatoren wat dat betreft op één lijn kan houden, maar dat is niet helemaal zeker. Zijn argument is dat bij het impeachment tegen Bill Clinton ook geen nieuwe getuigen werden opgeroepen tijdens de zitting in de Senaat, maar hij vergeet erbij te zeggen dat destijds de regering niet vrijwel alle directe getuigen ervan weerhield van gehoord te worden, en ze allemaal al tijdens de hoorzittingen in het Huis gehoord waren.

Helemaal verloren is de Amerikaanse democratie wellicht nog niet, en dat komt dan voornamelijk door een vasthoudende pers die ze daar wel degelijk nog steeds hebben. Door het wettelijk opeisen van documenten vanwege de verplichte openbaarheid van bestuur hebben die belangrijk aanvullend bewijs naar voren gebracht.

Daaronder vallen diverse communicaties per email en tekst die een assistent van Rudy Giuliani in Oekraïne, Lev Parnas, heeft gehad met diverse betrokken figuren, en een interview door MSNBC’s Rachel Maddow die dat effectief samenvat.

Het komt er in essentie op neer dat iedereen die er een beetje toe doet betrokken was bij het hele Oekraïnecomplot. Rudy Giuliani natuurlijk, die de hele zaak coördineerde, Minister van Justitie Barr, Afgevaardigde Devin Nunes (die nota bene in de Intelligence Committee zit die de zaak onderzocht), Senator Lindsey Graham, Vice-President Pence en natuurlijk Donald Trump zelf. (klik de links aan voor de betreffende fragmenten uit Rachel Maddows interview).

Het is dus begrijpelijk dat McConnell nieuwe getuigen wil tegenhouden.

Mitch McConnell heeft het saboteren van democratie, iets waar de Republikeinse partij al minstens 20 jaar mee bezig is, tot een ware kunst verheven. Trump zal niet veroordeeld worden in de Senaat, maar nu al, en zeker als er nog meer getuigen opgeroepen worden, zal het uitermate genant voor de Republikeinen zijn om onvoorwaardelijk achter Trump te (moeten) blijven staan. En dat zou een insteek voor de Democraten kunnen zijn, om duidelijk te blijven maken hoe diep de Republikeinen gezonken zijn, hoe volstrekt belachelijk ze zichzelf maken door alles maar te slikken van de kwaadaardige en weerzinwekkend stupide figuur die Donald Trump is.