In de Canon van Nederland staat het volgende te lezen: “ … De katholieke kerk was de enige echte kerk, vonden Karel de Vijfde en zijn zoon en opvolger Filips de Tweede. Protestanten vonden zij ketters, die vervolgd moesten worden. In 1566 leidde dat tot hevige rellen, waarbij protestanten hun woede koelden op de versieringen in kerken en kloosters …“

Dat is alweer zo’n kleine 500 jaar geleden, maar de ‘beeldenstorm’ is nog steeds niet afgelopen. Echter misschien ziet de moderne beeldenstorm er anders uit dan in de tijd van Karel de Vijfde en Filips de Tweede.

Enige maanden was de minister druk bezig met de aanval op het Christiaan Haga College en deze week is daar dus de aanval op de Al Fitrah Moskee bijgekomen. Ik had bijna geschreven dat deze organisaties de moderne ketters zouden zijn geweest, echter ik denk dat ook anderen ketters genoemd kunnen worden.

Op zich een opvallende move weer, daar de social media, als DUIC.nl, op 5 september 2017 al een artikel aan de Moskee had gewijd. Volgens het artikel, dat overigens van de NRC afkomstig was, zou de Utrechtse Moskee miljoenen euro’s subsidie hebben ontvangen van de Koeweitse organisatie Revival of Islamic Heritage Society, die op de Amerikaanse terroristenlijst zou staan. Het hoofdkwartier van deze organisatie zou in Koeweit gelegen zijn (RIHS-HQ), met een kantoor in Afghanistan (RIHS-Afghanistan) en een kantoor in Pakistan (RIHS-Pakistan). Volgens de site trackingterrroisme.org zou er in het verleden geen bewijs zijn dat RIHS-HQ wist dat de twee lokale kantoren al-Qaida zou financieren of andere organisaties.

De overheid en het OM zijn dus begonnen met “hun beeldenstorm-strijd tegen bepaalde Islamitische organisaties” zoals het Haga Lyceum en de Al Fitrah. Het is waarschijnlijk zo dat de overheid geen vingers achter bepaalde documenten heeft gekregen en dus geen vinger in de geloofspap kan krijgen.

Echter in september 2018 konden we in het AD het volgende lezen: “ … Tussen mei 2015 en voorjaar 2018 steunde Nederland 22 gewapende gematigde groepen in Syrië. Die kregen geen wapens, maar wel voor ruim 25 miljoen euro aan auto’s (313 in totaal), voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen … “ en de intro van het artikel was “ … Nederland heeft in Syrië een jihadistische beweging gesteund. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw. Het gaat om Jabhat al-Shamiya die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt omschreven als een ‘criminele organisatie met terroristisch oogmerk’ … “

Met andere woorden: Nederland heeft ruim drie jaar lang zgn. terroristische groeperingen gesteund, maar als een school of een moskee subsidie ontvangt (soms éénmalig), dan wordt er van alles aan gedaan om deze organisaties zwart te maken. De Nederlandse staat kan dus wel ruim 25 miljoen geven aan organisaties in Syrië, want tenslotte is de strijd van deze terreurorganisaties in ons voordeel. Maar het kan toch niet zo zijn dat een Koeweitse organisatie plotseling subsidie gaat geven aan een moskee op Nederlands grondgebied.

De school en de moskee zouden subsidie ontvangen hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren in het kader van de Islam en de moslims en dat mag nu net niet in Nederland. Maar het wordt wel geaccepteerd dat de overheid bepaalde organisaties in het buitenland steunt – het zou mij niet verbazen als dit niet alleen gebeurde in Syrië, maar in vele andere landen – want we zouden daar voordeel mee kunnen halen. Strijden tegen een bepaalde dictator of een bepaalde groepering. Hoe was het ook weer? Daesh zou gesteund zijn door westerse landen en veiligheidsdiensten om bepaalde andere organisaties tegen te kunnen houden?

Het artikel in het AD gaat verder met de opmerking: “ … Welke groep hulp kreeg bleef geheim. Volgens Buitenlandse Zaken ‘in verband met de veiligheid van de betrokken partijen’. Het kabinet wilde met de steun voorkomen dat de gematigde oppositie werd gemarginaliseerd en er een alternatief bleef voor extremistische groepen … “ Hierin kunnen we dus lezen dat de overheid niet hoeft te zeggen welke organisaties worden voorzien van geld en andere materialen, maar Islamitische organisaties op Nederlands grondgebied worden te allen tijde verplicht gesteld openheid van zaken te geven.

Dit is niets anders dan meten met twee maten en het geheel zou niet slecht hebben gestaan in de Beeldenstorm van Karel en Filips. Tegenwoordig zouden ze dan andere namen hebben gehad … wie waren het ook al weer volgens het artikel van het AD?