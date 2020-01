Het Redelijke Midden: Polariseren kun je leren

Wat is het doel? Terugblikkend vanaf een onbestemde toekomst: in het somberste scenario is deze podcast een platform dat de opmars van democratievijandig rechts en de aftakeling van de laatste restjes menselijkheid van enig bijtend commentaar zal hebben voorzien – tot althans de politielaarzen onze budget-condensatormicrofoons aan gort kwamen trappen. Maar in het beste geval zal het een plaats zijn die heeft geholpen om links te doen opleven. Om zowel een verloren gegane manier van spreken over politiek en samenleving te herontdekken, als waar nodig een nieuwe manier van spreken te vinden. Om stemmen te geven aan een politiek links-van-links. Als het aannemersbedrijf dat het Overton-venster in het huis van de democratie een metertje of twee naar links heeft weten te verplaatsen – naar de aanbouw die er nog niet is, maar die er wel moet komen. De waarheid ligt in het midden, maar waar dat ‘midden’ ligt, dat is de vraag.

Genummerd 2, maar eigenlijk de eerste podcast: Waarom we Het Redelijke Midden zijn gestart, waarom polarisatie goed is, en waarom niemand van mening verandert door een scherpe discussie – dit alles ter legitimatie van deze heerlijke filterbubbel waarin we ons opsluiten, met ruimte genoeg voor gelijkgestemden.

