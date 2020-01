Brief aan een vriend

Normaal gesproken denkt iemand een paar keer goed na voordat een artikel, opinie, blog of column uit zijn of haar pen mag vloeien. Dat geldt ook voor mij, maar het komt ook steeds vaker voor dat iets ineens ontspruit en neergepend moet worden, vaak in het kader van de emotie. Zo ook onderstaande brief / opinie

Mijn waarde vriend, beste Willem

Assalam Alaikoum. Het staat natuurlijk een ieder vrij om daar naar toe af te reizen waar men wil of desnoods waar men uitgenodigd wordt. Ik ga ook niet aangeven dat u niet naar Al Quds*), naar de Holocaust Memorial had moeten gaan. Dat is uw beslissing of misschien van degenen om u heen.

U geeft als Koning van Nederland in Al Quds een verkeerd signaal aan de wereld maar zeker aan de Palestijnse gemeenschap af.

Juist aanwezigheid in Al Quds, de stad die tekenend is voor de bezetting van Palestina, getuigt in mijn ogen geen respect te tonen voor het lijden van de Palestijnen. Juist op dit moment, dat er dagelijks moslims in Al Quds worden opgepakt als men wil gaan bidden in de Al Aqsa Moskee. Het wordt voor Palestijnse moslims steeds moeilijker gemaakt om te gaan bidden in de Moskee, laat staan voor het Jummah gebed en de belangrijke preek op vrijdag. Ook deze week weer hebben troepen van de Israëlische bezettingsmacht via de Al-Rahma poort de compound van de Al Aqsa bestormd en hebben daar een viertal personen opgepakt, waaronder het meisje Aya Abu Nab, haar broer Hamza en een andere jongeman, Mohammad Sharifa. Moslims uit Gaza krijgen al helemaal geen mogelijkheid om te bidden in de Al Aqsa.

Een bijkomend punt is dat kinderen die willen gaan bidden en waarvan een van de ouders of beide ouders of familieleden zijn opgepakt – van ondervraging tot gevangenisstraf – niet meer worden toegelaten tot de Al Aqsa Moskee. Op de meest slechte momenten worden deze jongeren zelf opgepakt en in de gevangenis gegooid.

Bezetting

De potdichte bezetting van de Gazastrook is al veertien jaar – lees 14 jaar – aan de gang. Natuurlijk is het heel erg wat er gebeurt is in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb de verhalen van mijn familie ook meegekregen, waarbij ooms moesten vechten en dat er ooms zijn gesneuveld en verdwenen. En ja, die vijf jaar zijn verschrikkelijk geweest. Maar wat er gebeurt met de Gazanen is net zo erg. Veertien jaar al kunnen ze het gebied niet verlaten, er is een tekort aan alles. Als de foto’s van kinderen in de koude bekeken worden, dan moet uw hart toch ook sidderen. Kinderen vaak op blote voeten en weinig kleren aan het lijf.

Ga nu niet meteen zeggen over Hamas dit en Hamas dat, en Hamas is een terroristische organisatie. Hamas is op een democratische wijze gekozen door de Gazanen, naast het feit dat Hamas een groepering is die altijd tegen de bezettende macht heeft gestreden, zoals wij als Nederlanders ook tegen de bezetters hebben gestreden. Waarom zouden wij als Nederlanders wel goed zijn geweest en zijn de strijders van Hamas altijd fout?

Ondertussen heeft de UN opgeroepen om te komen tot een oplossing over het strenge beleg van Gaza; sinds 2006 maken meer dan twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook elke dag het beleg mee. Ze kunnen geen kant meer uit. Eerder had de UN al aangegeven dat de Gazastrook tegen 2020 “onbewoonbaar” zou zijn geworden als gevolg van de verstikkende maatregelen van de bezetters.

Marteling en moord

Beste vriend, dagelijks zijn er martelingen te melden in Palestina; er komen steeds meer verhalen naar buiten – maar zeker niet naar de Nederlandse pers – over dat Palestijnen opgepakt worden en bij het oppakken en ondervragen afgebeuld en gemarteld worden. Dit geldt tegenwoordig ook voor kinderen onder de 18 jaar. Maar het martelen houdt daarna niet op, maar gaat in de gevangenissen gewoon door.

Nieuw is het feit dat de bezetters de jongeren die in de West Bank gevangen worden genomen, gaan verplaatsen van gevangenissen in de West Bank naar gebieden buiten de West Bank. Dit wordt alleen maar gedaan om de kinderen zo ver mogelijk van ouders en familie te krijgen, gewoon om te pesten, te jennen. Zonder enige reden.

Pesten is ook een dagelijks ritueel van de bezettingstroepen richting de Palestijnen. Scholen worden vernietigd, auto‘s worden aangehouden en doorzocht, Palestijnen worden opgepakt, Palestijnen krijgen boetes opgelegd en moeten geld – meestal flink wat – betalen, allemaal omdat de bezettingstroepen dit leuk vinden. Zonder enige reden dan ook.

Deze week zijn drie jonge Palestijnse jongens vermoord, gewoon omdat ze het bezettingshek, het afscheidingshek hadden genaderd. Volgens troepen van de bezettingsmacht waren de jongens zelfs al over het hek gekomen en zouden ze aanvallen op een militaire post proberen uit te voeren. Palestijnse ooggetuigen hebben echter het tegenovergestelde gemeld, nl. dat de jongeren totaal geen enkel gevaar op hadden geleverd, maar ‘doodleuk’ werden geëxecuteerd, nadat de bezettingstroepen de jongeren hadden gesommeerd hun kleding uit te trekken. Natuurlijk hebben de Palestijnse jongeren ook een naam en zijn geïdentificeerd als Mohammad Hani Abu Mandeel (18), Salem Zuweid an-Na’ami (18) en Mahmoud Khaled Sa’id (18), alle drie uit Al-Maghazi in Centraal Gaza.

Zo, dus mijn waarde vriend, beste Willem. Natuurlijk, gedenk de slachtoffers van de Holocaust. Gedenk tegelijkertijd ook de Palestijnse slachtoffers van de bezetters van Palestina. De Palestijnen die vermoord zijn; de Palestijnen – ook journalisten – die in de ogen zijn geschoten en zijn opgepakt; de Palestijnen die geen dak meer boven hun hoofd hebben omdat hun woning vernietigd moest worden en / of hun land ingepikt is; de Palestijnse kinderen die vermoord zijn; de Palestijnse kinderen die in de buitenlucht les krijgen omdat de school net vernietigd is; de Palestijnse moslims die niet meer mogen bidden in de Al Aqsa Moskee en al die Palestijnen die in opvangkampen en gevangenissen zitten in binnen- en buitenland.

Misschien een bezoekje aan Gaza overwegen? Denk wat u denkt over de Palestijnen en over Hamas, tenslotte zal ik ze blijven steunen. Moge Allah u beschermen en begeleiden op de weg van uw leven. Van een vriend …

*) Noot redactie: Al Quds is de gangbare Arabische naam van Jeruzalem