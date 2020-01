Deal van de eeuw: Niets anders dan pure diefstal

De Volkskrant kopte op 27 januari: “Trump ontvouwt ‘deal van de eeuw’ voor het Midden-Oosten”. En terecht misschien, in de 14e of in de 17e eeuw zou dit een deal van de eeuw kunnen zijn geweest. Echter nu, ruim 70 jaar na de start van het stelen van Palestijns grondgebied kunnen we niet meer spreken over ‘deal van de eeuw’. Nee, er is maar één ander woord voor en dat is diefstal.

Vanaf het moment dat in 1948 de westerse landen een vrijgeleide gaven aan de staat Israël om op Palestijns grondgebied te gaan wonen en te gaan bouwen, is het Palestijnse grondgebied alleen maar kleiner geworden. In die dagen is het stelen van het grondgebied van de Palestijnen begonnen wat nog doorloopt tot op de dag van vandaag.

En nu komt ene Amerikaanse president met het lumineuze idee om de zogenaamde impasse op te lossen – waarschijnlijk met de gebruikte woorden ‘voor altijd’ – door middel van zijn uitgedachte ‘deal van de eeuw’. In het artikel van de Volkskrant wordt nog geen uitleg gegeven hoe deze deal eruit gaat zien, alleen dat de Palestijnen mordicus tegen zijn, zowel aan de PA (Palestijnse Autoriteit) kant, PLO-kant, Fatah-kant als de Hamas-kant. En dat betekent nogal wat, want als de Palestijnen de deal nu goed oppakken, ontstaat er een algehele Palestijnse verbroedering die de wereld laat zien, wat Palestina werkelijk is.

Voor de redactie van de Volkskrant, het volgende. Verdere details zijn al uitgelekt en kunt u lezen in de Palestijnse en andere Arabische media, zoals Al Jazeera. Volgens het plan houden de VS rekening met een overgangsperiode van vier jaar, mede gezien het feit dat men verwacht dat President Abbas het plan zal weigeren, maar zijn opvolger niet. Met andere woorden, er wordt nu al gesproken door de VS en haar geheime diensten met mogelijke opvolgers van Abbas, zonder te kijken naar eerlijke verkiezingen, waarbij het wederom mogelijk zou kunnen zijn, dat Hamas die gaat winnen. En ook dat zal tegengewerkt gaan worden door belanghebbenden in de regio, zijnde niet de Palestijnen.

Palestina zal volgens het plan een gedemilitariseerde Palestijnse staat worden op zo’n 70% van de bezette West Bank, waarvan niet Al Quds (Jeruzalem) de hoofdstad zal zijn, maar de stad Shufat. Ooit van die stad gehoord? Het lijkt een afgelegen buitenwijk van Al Quds te zijn. Ook hier is weer de Israëlische hand in te zien: minder gebied van de Palestijnen en afstand nemen van Al Quds. Alsof het al niet erg is.

Maar het gaat nog verder. Gepubliceerde details van het plan geven de staat Israël de eigendomsrechten (lees: annexatie !) van 30 tot 40 procent van Area C, terwijl de Palestijnen de controle krijgen van ongeveer 40% van Area A en B. Onduidelijk is nog de status van de resterende 30% van Area C.

Area A staat momenteel onder toezicht van de PA, B onder gezamenlijke controle en C staat al onder controle van Israël, met illegale nederzettingen. Area A is een kleine 18% van de West Bank, voornamelijk gecentreerd in de steden met daarom heen checkpoints, nederzettingen en militaire buitenposten. Hebron is uitgezonderd, deze stad is al verdeeld in twee zones, een Palestijnse en een Israëlische zone.

Area B is zo’n 22% van de West Bank, met meer dan 400 dorpen en landbouwgrond. De dreiging van illegale nederzettingen is hier vrij hoog.

In Area C wonen nog zo’n 150.000 Palestijnen en de PA mag hier alleen werken aan onderwijs en de gezondheidszorg. Meer dan 70 procent van de Palestijnse dorpen zijn niet aangesloten op het waternetwerk. In dit gebied zijn de meeste natuurlijke hulpbronnen en open ruimtes te vinden, echter 99% van het gebied is verboden of zwaar beperkt voor Palestijnse bouw.

En nu komt ene president Trump met ‘de deal van de eeuw’. Een plan waarbij de Palestijnen een onafhankelijke staat mogelijk kunnen uitroepen, maar alleen met beperkte bevoegdheden en volledig gedemilitariseerd. Palestina zal geen controle krijgen over haar luchtruim of grensovergangen en zal geen allianties mogen sluiten met andere landen.

Verders is er een wazige suggestie van een tunnel tussen de West Bank en Gaza, alleen die is door de Israëlische veiligheidsdiensten nog niet goedgekeurd. Tevens moet volgens het plan de PA de volledige controle terugkrijgen (?) over de Gazastrook, waarbij alle facties gemilitariseerd moeten worden.

Tenslotte komt Al Quds volledig onder Israëlische soevereiniteit te vallen, inclusief de Al Aqsa en andere heilige plaatsen die onder gezamenlijk toezicht staan van Israël en de Palestijnen.

En de Volkskrant durft te koppen met ‘Deal van de eeuw’? Het is de oud-papier shredder nog niet eens waard. Als iemand met zo’n plan op de proppen komt, dan heeft die persoon of staat geen enkel respect voor de Palestijnen en de Palestijnse kwestie. Sinds 1948 wordt alles gedaan om het Palestijns grondgebied zo klein mogelijk te krijgen en de Palestijnse cultuur en historie de das om te doen. Welnu, met ‘de deal van de eeuw’ zal dat goed lukken.

Hoe durft iemand zo’n vreselijk onbeschoft, inhumaan en niet nagedacht vanuit de Palestijnse gedachte, zgn. plan, op papier te zetten en sterker nog, de wereld in te sturen?

Het is een pure schande.