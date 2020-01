Baudets geschimp op rechters doet sterk aan nazi’s en Van der Lubbe denken

Baudet geeft zich steeds meer bloot. Nu kankerde hij gisteren bij Nieuwsuur uitvoerig op de rechterlijke macht, die zich teveel met de politiek zou bemoeien. Dat rechters dat alleen doen als iemand een rechtszaak aanbrengt, interesseert hem niets. Nieuwsuur gaf hem wel erg veel ruimte…

Dat de Nederlandse rechtspraak vergeleken met die van vele landen vrij goed is (ondanks zaken als de Parkmoord) – niks mee te maken. Je moet tegen Baudet niet beginnen over de VS, Polen of Hongarije. Nee, in Nederland lijdt het volk onder de onafhankelijke rechters, die trachten de gulden middenweg te bewandelen. Dat ik niet ontevreden ben, mag duidelijk zijn na twee vrijspraken in hoger beroep in zaken tegen nazihandelaren. Die wilden geen ‘nazihandelaar’ genoemd worden. Pech…

Ik moest gisteren bij het zien van Baudet bij Nieuwsuur meteen terugdenken aan nazi-Duitsland 1933 en het gekanker van de nazi’s op de Duitse rechters voor en na het Rijksdagbrandproces in 1933. Daar stond de jonge communistische anarchist Marinus van der Lubbe terecht, samen met de Bulgaarse communist Dimitrov. Ze waren beiden onschuldig.

Dimitrov kon zich uitstekend verdedigen, en kwam wonder boven wonder vrij.

De jonge Van der Lubbe was kennelijk gemarteld en in ieder geval half verdoofd, terwijl hij ook al een ernstige oogkwaal had. Hij kreeg van niemand steun en werd veroordeeld – en zelfs onthoofd. De Rijksdagbrand was door de nazi’s aangestoken om de communisten de schuld te kunnen geven en dan hard tegen hen te kunnen optreden.

Vóór het proces kondigden de nazi’s razendsnel een nieuwe wet, de ‘Lex Van der Lubbe’ af, die met terugwerkende kracht de doodstraf stelde op dit soort daden – die Van der Lubbe overigens niet had gepleegd. Het onmogelijke werd mogelijk: Van der Lubbe werd met een guillotine in Leipzig vermoord. De eerste Nederlander die onder de moordlust van de nazi’s stierf. Diverse Nederlandse juristen protesteerden. Wat vindt Baudet eigenlijk van het proces Van der Lubbe? Ach, laat maar…

En nu? Een politicus die net als Hitler wettig gekozen werd, keert zich opnieuw tegen de kern van de democratie. Hij wil dus af van de driehoek overheid-parlement-rechtbanken (trias politica), die onafhankelijk van elkaar zijn en elkaar in de gaten houden en zo op het democratische spoor moeten houden.

Wilders beweert graag dat ons parlement nep is, hoewel hij er wel inzit – maar dan is hij toch een nepparlementariër? Baudet denkt net zo, en heeft Wilders nooit tegengesproken. Dan volgt de rechtspraak: die deugt niet, in dit geval omdat rechtbanken zich soms over ‘de politiek’ uitspreken. Hier zien we de totalitaire neiging van Wilders en Baudet: weg met het parlement en de rechters, ze willen alle macht bij de overheid, en dan daar de dienst uitmaken. Zo deed Hitler het ook.

Baudet zal dat doen volgens deze agenda:

– 09:00 tot 11:00: tegenstanders identificeren en harde aanvallen plannen;

– 11:00-13:00 medewerkers controleren, motiveren en degelijk bijsturen;

lunch

– 14:00-15:00 maatregelen tegen ‘buitenlanders’ bedenken zoals ‘werkkampen’;

– 15:00-16:00 afbreken van grondrechten; vrijheid van meningsuiting en pers kortwieken; persoonlijke vrijheden beperken;

– 16:00-17:00 nieuwe plannen voor machtsversterking

diner

– 20:00-22:00 aanhangers verder misleiden.

Ja, het is zwaar, maar iemand moet het toch doen….