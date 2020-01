Dankbaarheid van fascisten hoef je niet te verwachten, of het nu Boris of Baudet is

De BBC (“Auntie”) is van oudsher een Instituut, blijk van uiterste truttigheid tot geavanceerde televisie – hoewel, dat laatste is inmiddels weggegleden, Monty Python of de Fast Show zijn verleden tijd, al jaaaren. Het was het visitekaartje van Groot-Brittannië en jarenlang heb ik het wereldnieuws beluisterd via de sterke zender van de World Service op de middengolf. En op een kwade dag was die zender wegbezuinigd. Bezuinigen is het middel van de heersende klasse om Het Volk, waarop zij zich beroept als het uitkomt, onder de duim te houden.

Het wereldnieuws volgen, ja, maar de pro-Washingtonhouding werd steeds duidelijker en onverdraaglijker en de gewoonte er naar te luisteren werd al snel niet meer gemist. We zijn het inmiddels wel gewend om zonder radio wakker te worden en op te staan.

Ook de Domestic Service werd steeds ergerlijker, BBC kan nu echt als Boris Broadcasting Corporation gelezen worden. Maar het is net als met Baudet voor de Nederlandse omroep: van fascisten hoef je geen dankbaarheid te verwachten. En hun achterban zal blijven gillen dat De Media zo links zijn.

De Tories weigeren inmiddels in het Tory-propagandaprogramma Today te komen. En De Pfeffel Johnson ziet als eerste taak de verplichting tot het betalen van kijk- & luistergeld, die alleen de BBC ten goede komt, op te heffen. Daarmee wordt het instituut financieel nog verder uitgekleed.

Ik heb de BBC gehaat – voor hun werden John Peel en Johnny Jason van zee gejaagd – ik heb Auntie liefgehad – ze hebben John Peel sindsdien tot zijn dood gehuisvest, en ik ben jaren wakker geworden met John Jason, en ik heb er zelf ooit een uurtje Northern Soul mogen doen, kejjenagaan – en nu?

Wie zal de organisatie verdedigen die zo haar best heeft gedaan Jeremy Corbyn als Satan af te schilderen?

Niemand zal voor East Enders of Top Gear de straat op gaan, echt niet.

Laat deze wijze uit de tijd van de Engelse Revolutie weerschallen…