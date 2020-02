In een greppelfik kun je niet wonen

Nederlandse huisvesting is FUBAR zoals de jongelui dat zeggen, en er is geen einde in zicht. Terwijl regeringspartijen überhaupt de pretentie hebben laten varen om de greppelfik die de ‘woningmarkt’ heet te repareren en hopen daarmee weg te komen door migranten als zondebok aan te wijzen, lukt het gevestigde linkse partijen ook nog niet om uit het neoliberale denkkader te breken. Grote ideeën zijn nodig, maar welke? Het Redelijke Midden begint met een verkenning van mogelijkheden zoals een radicale opwaardering van volkshuisvesting – een sociale huurwoning voor iedereen – en, andersom, juist een koopwoning voor iedereen. Daar gaan we nog op terugkomen!

Verder praat Pim ons bij over de Sustainability Game Jam en pakken we de ontwikkelingen in de Verenigde Staten ook nog even mee.

00:00:23 Intro 00:08:41 Radicale, utopische, lelijke games 00:27:36 Iedereen gratis wonen 00:57:05 Booty Judge, klasseverrader 01:20:17 Het Redelijke Midden