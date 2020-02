Hou FvD uit Noord-Brabants provinciebestuur!

Rechtse politieke partijen zijn bezig in Noord-Brabant een provinciebestuur te vormen samen met het Forum voor Democratie (FvD). Het gangbare rechts van CDA en VVD opent hiermee de deur naar een coalitie met fascistisch rechts, dat langs deze weg ook weer gangbaarder wordt. Het is een levensgevaarlijke ontwikkeling.

Als er in Noord-Brabant een antifascistische beweging zou bestaan die verder ging dan een snippertje actievoerders hier en daar, dan waren er inmiddels aanhoudende, rumoerige en welbewust wanordelijke demonstraties rond het provinciehuis, die door zouden gaan totdat de FvD buiten de coalitiebesprekingen voor provinciebestuur zou staan. Fascisten in stedelijk of provinciebestuur toelaten schept een gevaarlijk precedent, met verkiezingen in aantocht en VVD en CDA die wellicht ook daar fascisten nodig gaan hebben om een regering te vormen waarmee ze hun voorkeursbeleid – asociaal, hardvochtig bezuinigen – door kunnen zetten van een racistische bliksemafleider kunnen voorzien. Als we straks geen coalitie Dijkhoff-Baudet willen in Den Haag, dan dienen we nu een stokje te steken voor de toetreding van de Baudet-fascisten tot het Noord-Brabantse provinciale bestuur. Wie helpt er mee?

Toegegeven: er is her en der bezorgdheid over deze kwalijke normalisering van fascistische politiek. Nota bene uit het CDA komen bezorgde geluiden. Daar is niet iedereen de ellende vergeten die de gedoogconstructie met PVV-er Wilders – destijds Neerlands opperfascist, een positie die inmiddels goeddeels door Baudet is overgenomen – die partij qua geloofwaardigheid heeft toegebracht. Niet iedereen ziet herhaling van dit onfrisse avontuur zitten. CDA-er Dave Ensberg: ‘Het CDA is al eens in zee gegaan met de PVV, tussen 2010 en 2012. Dat heeft de partij verscheurd.’ Hij stelt de zaak inhoudelijk: ‘Forum voor Democratie is Thierry Baudet. En die doet uitspraken die rabiaat zijn, seksistisch, fascistisch en racistisch. Partijleden die daar geen afstand van nemen, legitimeren zulke uitspraken.’(1) Met zo’n club ga je geen coalitie vormen, zo is de strekking. Je vraagt je af wat deze Ensberg met deze verstandige taal doet in een partij als het CDA, maar wat hij zegt is gewoon raak. Antifascisten zouden zulke dingen dienen te zeggen, en er passende daden aan toe horen te voegen.

Er zijn meer CDA-ers die een flirt met fascisten niet zien zitten. Pieter Gerrit Kroeger bijvoorbeeld, al komt hij niet met de uitgesproken principiële bezwaren die Ensberg aandraagt. Kroeger stelt over FvD-ers: ‘Ze zijn anti-polder, anti-fatsoen en anti-harmoniemodel – waarden waar het CDA juist voor staat.’(2) Het laat wel zien dat er weerstand is, al is die bij Kroeger eerder ingegeven uit bezorgdheid over bestuurbaarheid en over het keurige CDA-imago dat gevaar loopt door met fascisten in zee te gaan. Bestuurbaarheid en keurig imago kunnen me als anarchist en antifascist natuurlijk gestolen worden. Maar hoe dan ook, in het CDA is de keus voor een coalitie van conventioneel en fascistisch rechts omstreden. Dat maakt dit CDA tot zwakke plek van zo’n coalitie. Een zwakke plek waar je druk op kunt uitoefenen als antifascistische beweging. Maar die moet er dan wel zijn…

Dat maakt het CDA niet tot antifascistisch bolwerk of tot bondgenoot. Wel kunnen antifascisten, door hun afkeer van deze coalitie van de daken te schreeuwen, de druk opvoeren en aan zowel CDA als VVD als D66 laten zien: rustig besturen gaat onmogelijk worden als je dat samen met de bende van Baudet probeert. Gezien de verdeeldheid in CDA-kring zou deze aanpak nog kunnen werken ook. Gaan we er als antifascisten mee aan de slag? Of laten we ongehinderd fascisten toetreden tot het provinciebestuur?

Noten:

