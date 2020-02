Machtsgreep regime Trump volledig op stoom

Mocht u een van die mensen zijn die denken “Het valt wel mee met die Trump en het loopt zo’n vaart niet”: dat doet het niet en dat loopt het wèl.

Een samenvatting van wat er slechts de afgelopen twee weken is gebeurd:

Twee dagen na zijn ‘vrijspraak’ door de Senaat ontsloeg Trump Alexander Vindman en Gordon Sondland van hun posities, alleen maar omdat ze hun plicht hebben vervuld (itt vele anderen) door op te dagen na een dagvaarding.

Attorney General William Barr heeft de strafeisen van de openbare aanklagers in de zaak Roger Stone – Trumps handlanger sinds decennia, en o.a. aangeklaagd voor liegen tegen het congres en getuigenbeïnvloeding in het Muelleronderzoek – teruggedraaid. De vier openbare aanklagers die belast waren met die zaak hebben zich uit protest eruit teruggetrokken. Trump zelf heeft Barr inmiddels uitvoerig geprezen voor zijn ingrijpen.

De US District Attorney Jesse Liu, die tot voor kort verantwoordelijk was voor het District Washington, is kort na het aantreden van Barr van haar positie verwijderd, en sinds afgelopen maandag werd duidelijk dat ook haar nieuwe aanstelling niet doorgaat. Vandaag werd ook nog bekend dat ze daarom ontslag neemt. Zij is degene die de zaken van ex-National Security Adviser Michael Flynn en ex-Trumpcampagne manager Paul Manafort behandeld heeft.

Na die verwijdering van haar post is door haar vervanger het voorstel in de zaak Flynn veranderd van gevangenisstraf in een voorwaardelijke straf. Toen Flynn nog met het onderzoek meewerkte werd er ook een voorwaardelijke straf voorgesteld, maar nadat Flynn ineens besloot niet meer mee te werken werd dit omgezet in een daadwerkelijke gevangenisstraf. Maar sinds Liu vervangen is, is dat dus weer teruggedraaid naar een voorwaardelijke straf. Misschien is Flynn wel ingeseind dat dit stond te gebeuren.

Trump zelf doet inmiddels zijn best ook de rechter in kwestie (Amy Berman) te intimideren, die volgens hem Manafort veel te hard behandeld zou hebben (hij liegt over eenzame opsluiting die zij bevolen zou hebben, en bovendien is Manafort er relatief licht afgekomen).

Barr heeft volgens NBC News in àlle zaken met betrekking tot Trump de leiding genomen.

De drie zaken die een autocraat – naast zijn eigen regering – onder controle moet krijgen zijn: het leger, de rechterlijke macht en de pers. Het leger staat doorgaans om te beginnen al onder bevel van de regering en in de Verenigde Staten is willekeurig welke nietswetende mafklapper die per ongeluk president is geworden (lees: na-oorlogse Republikeinen, die nu eenmaal gekozen werden OMDAT ze nietswetende mafklappers waren: Reagan – Bush jr. – Trump) bovendien de opperbevelhebber, dus dat is geregeld.

Wat de overname van de rechterlijke macht betreft zijn er grote stappen gezet door het regime Trump. Mitch McConnell heeft zoveel mogelijk extreem-conservatieve godsdienstwaanzinnige Republikeinse rechters voor het leven benoemd, na onder Obama zoveel mogelijk benoemingen tegengehouden te hebben, en gaat daar vooralsnog mee door. Dit zal decennia lang doorwerken. Zoals u net kon lezen is daarnaast het Ministerie van Justitie inmiddels vrijwel geheel horig aan Trump gemaakt door Willam Barr.

De vrije pers is er nog wel, en gelukkig is die in de Verenigde Staten – op volslagen malloten als de medewerkers van Fox News na – een stuk beter dan het stelletje grotendeels Teletext voorlezende heikneuters waarmee we het hier in Nederland moeten doen. En wie valt Trump ook alweer voortdurend aan? Hij weet dat de pers een van zijn belangrijkste overgebleven tegenmachten is. Trump is uiteraard een subintelligente zak organisch materiaal, maar wat dit soort dingen betreft heeft hij wel een primair dierlijk instinct dat hem waarschuwt voor waar het gevaar vandaan komt.

Intussen werd tijdens het schrijven van dit artikel nog bekend dat Hope Hicks, Sean Spicer en Reince Priebus terugkeren terug naar het Witte Huis. Ik kan me alleen maar voorstellen dat deze mensen nu beseffen dat het na Trumps vrijspraak van de Oekraïnekwestie het een zowel veilig en daarom ook carrièretechnisch goed idee is weer fijn met hem samen te kunnen werken. Nou ja, fijn; op zijn best ondanks hun innerlijke kokhalsneigingen die elk niet volkomen psychopatisch persoon moet voelen in de nabijheid van Trump.

Vooral Spicer en Priebus zijn enorm vernederd door Trump, maar keren niettemin terug. Zo gaat dat in een sekte waar men niet los van kan komen. En als ik Ivanka of Melania Trump was zou ik die Hope Hicks eens goed in de gaten houden.