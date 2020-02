¡No Pasarán! geldt ook in Noord-Brabant

Het Forum voor Democratie (FvD) dreigt deel uit te gaan maken van het provinciebestuur in Noord-Brabant. Ik vind het een onverdraaglijke gedachte, en er gaat een ernstige dreiging van uit, nu verkiezingen en een nieuw kabinet helemaal niet meer zo ver weg zijn. Waarin schuilt die dreiging nu eigenlijk? Hoe groot is het gevaar?

Er is een rechtse coalitie in de maak in Noord-Brabant. VVD, CDA en dus ook FvD zijn in gesprek. Maar ze komen een zeteltje te kort, dus zijn kleine partijen ook in beeld.(1) Lokaal Brabant wil wel, als ze maar een gedeputeerde (zeg maar wethouder, maar dan op provincieniveau) krijgen. Voor 50Plus geldt het zelfde. Ook CU-SGP toont interesse, maar de aanvoerder daarvan ‘wil het nog niet over de poppetjes hebben. De inhoud weegt voor hem veel zwaarder.’ Jaja.

Nu weten deze clubjes natuurlijk dat Baudet nogal eens een racistische drol neerlegt in de openbare ruimte. Daar zitten ze echter niet mee. De aanvoerder van Brabant Lokaal, Wil van Pinxteren, wijst er op dat Baudet een beetje sorry heeft gemompeld na zo’n digitale drol. Bovendien: ‘Integriteitskwesties komen voor bij alle partijen. Kijk maar naar de VVD’. Waarom dat een argument is om dus ook maar fascisten in het provinciebestuur te tolereren, is niet duidelijk. Jan-Frans Brouwers, chef van 50Plus gaat nog wat verder: ‘Forum ben ik in de campagne nog niet tegengekomen. Maar ik heb ze het afgelopen jaar leren kennen als een positieve club, waar je best de strijd mee kunt winnen.’ En die racistische tweet laatst dus, waarin hij een kaartcontrole door NS-personeel omtoverde in agressie door Marokkanen? ‘Ik sta daar helemaal boven.’ Dat zal helpen, niet dan? De chef van CU-SGP, Hermen Vreugdenhil, zegt: ‘Wij zitten hier in de Brabantse situatie’, alsof het hatelijke racisme van Baudet tegengehouden wordt ergens in het land van Maas en Waal.

Alle drie de kleine rechtse gegadigden zetten zich dus soepeltjes over het racisme van Baudet heen, om zich met fascistensteun van een plekje in het provinciebestuur te kunnen verzekeren. Een beetje bestuurspositie is ze wel wat collaboratie waard. Per slot van rekening gaat het om ‘een positieve club’, nietwaar?

Ook een bij de onderhandelingen betrokken CDA-er wuift het racisme van Baudet weg.(2) Nee, van die Twitter-uithaal van Baudet zegt CDA-kopstuk Ankie de Hoon dat het iets is ‘waar we niet heel blij van worden’. Maar, snap je wel, dat zegt Baudet, en niet het Brabantse FvD, en ‘binnen Forum zie ik ook mensen die er zo hun gedachten over hebben. De Brabantse leden heb ik leren kennen als constructief; ik heb geen gekke uitspraken gehoord.’ Dat komt dan waarschijnlijk doordat Baudet degene is die de koers uitzet, en van wie de ‘gekke uitspraken’ komen, Van de rest wordt verwacht dat ze de baas niet tegenspreken. Zelf racistische tweets rondstrooien wordt niet van ze gevraagd, maar daarmee maken ze nog altijd deel uit van de club van racist Baudet. Met de weigering van het CDA – kritische dwarsliggers daargelaten – om ook de mensen van het provinciale FvD aan te spreken op de opvattingen van hun Opperste Leider, accepteert ook dat CDA feitelijk dat racisme van haar aanstaande coalitiepartner. De collaboratie wordt in uitvluchten en rookgordijnen omhuld, maar collaboratie is het. Met een ‘positieve club’. Dat dan weer wel.

Waarin schuilt het gevaar? Je kunt zeggen: zo’n provinciebestuur heeft niet heel veel te vertellen. Dus wie daar precies in zit, doet dat er zo toe? Welnu, ja, dat doet er toe. Het provinciebestuur heeft bijvoorbeeld zeggenschap over over ruimtelijke ordening, en dus invloed op gemeentelijke bestemmingsplannen en dergelijke.(3) Dat speelt dan weer een rol bij het al dan niet toekennen van vergunningen voor, ik noem maar iets, varkenshouderijen. VVD en CDA bieden graag ruim baan voor boeren, preciezer gezegd, aan industriële varkenshouderijen, oorden van dierenmishandeling en bronnen van intense vervuiling. Bij Forum zijn ze van dit slag boeren al helemaal een fan, vooral als ze met tractoren, Confederate vlag en racistisch gedrag naar Den Haag trekken om zich door Baudet en Wilders te laten toespreken. Het FvD in het provinciebestuur van Noord-Brabant betekent een boost voor dit type boeren, voor hun racisme maar ook voor de vervuiling die ze brengen, een beloning voor hun intimiderende gedrag. En via ruimtelijke ordening kan die boost dus meer dan symbolisch zijn. Wie nog iets van de natuur en de leefbaarheid in deze provincie over wil houden, kan alleen al daarom geen FvD in het provinciebestuur dulden.

Maar zelfs al zou het provinciale bestuur inderdaad weinig voorstellen, dan nog is het gevaarlijk om er fascisten in te tolereren. Ook als ze weinig rechtstreeks kwaad kunnen, doen ze er bestuurservaring en connecties mee op. Het zal hun leden en aanhangers extra zelfvertrouwen geven, een gevoel van erkenning. Het zal laten zien dat, hoe grof Baudet ook tekeer gaat met zijn Twitter-account, de deur voor zijn partij toch wel open zwaait op het juiste moment. Die grofheid zal dan vast niet tot Baudet beperkt blijven, en ook niet tot Twitter.

Bovendien raken mensen erdoor gewend aan een bestuurlijke rol voor het FvD. Daarmee dreigt de weerstand tegen FvD-regeringsdeelname straks, na een komende rechtse overwinning bij Tweede Kamerverkiezingen, af te brokkelen. In Noord-Brabant liep het toch ook zo’n vaart niet, zal dan het excuus zijn. Met regeringsbeleid op allerlei heel wezenlijke thema’s, van klimaat tot en met vluchtelingen kan het dan echter opeens wel vaart lopen.

Willen we de weg van de gewenning aan fascisten niet op, dan is het nodig om ze nu al te beletten om aan welk bestuurlijk orgaan dan ook deel te nemen. Zolang er gesprekken zijn met deelname van FvD aan het provinciebestuur als inzet, hoort er geprotesteerd te worden, stevig, luid en niet keurig binnen de door het gezag uitgezette hekjes. Net zo lang tot de acute dreiging weg is. ¡No Pasarán! geldt ook in Noord-Brabant.

Noten

