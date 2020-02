The Alt-Right. Domein van de onvrijwillig celibatoire “critici van gamingjournalistiek”, kikkermeme-strooiende 4chan-fanatici en aanhangers van een eclectische mix van pseudowetenschappelijk “onderbouwde” samenzweringstheorieën, traditionele rolpatronen en een Nederland dat nooit heeft bestaan. Wat is het, waarom, hoe en hoezo? Dat en meer in deze speciale aflevering waarin Pim en Thijs plaatsmaken voor gasten c.q. cohosts Romy van Dijk en Sander Philipse.



Het Redelijke Midden, aflevering 9