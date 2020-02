Beelden van de Bungehuisrevolutie

Van 13 tot 24 februari 2015 werd het Bungehuis bezet gehouden, huisvesting van een deel van de letterenfacuteit van de Universiteit van Amsterdam (het heet nu anders, iets met Geesteswetenschappen, waarbij alles bij elkaar geveegd is, geheel tegen de traditie in). De bezetting draaide in de eerste plaats om de neoliberale kaalslag die op de Universiteit van Amsterdam, en daar niet alleen, plaatsvindt. Democratisering is een bijbehorende eis maar was niet het eerste uitgangspunt, als bij soortgelijke bezettingen een kleine halve eeuw eerder.

De Universiteit van Amsterdam was intussen eerder vastgoedhandelaar dan onderwijs-/onderzoeksinstelling, en ook dat is niet veranderd. De verkoop van het gebouw, hartje Amsterdam, werd doorkruist door de bezetting en dat kon natuurlijk niet zomaar. Het moest een luxe hotel worden. Het was al verkocht. En dus werd het gewapenderhand ontruimd wat voor de meesten de eerste confrontatie met de politieknuppel werd.

Maar het werd een magistrale zet toen een treffen naar aanleiding van de ontruiming de volgende dag uitliep op een demonstratie die eindigde in de bezetting van het bestuurscentrum van de universiteit, het roemruchte Maagdenhuis. Het was een verjaarscadeau aan schrijver dezes, het mooiste dat hij zich kon wensen.

Hieronder twee fotoseries van binnen het Bungehuis. Het grootste deel is gemaakt door mw. “Wij-oefenen-de-Internationale” – ik heb haar naam niet geweten en die kon je ook niet vragen, maar dank. Ik was zelf fysiek niet in staat naar binnen te klimmen.

De laatste foto’s zijn van Liz Hagemann, die als voormalig letterenstudente van de UvA wel naar binnen is geklommen. De foto’s hebben als reportage op devrije.nl gestaan, maar die site is weg. Het lustrum van de bezetting is een mooie aanleiding ze opnieuw aan de wereld te tonen.