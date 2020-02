We gaan ze halen geeft het op

Met 250 auto’s naar Den Haag en met een bus naar Athene, maar vandaag maakt de stichting bekend dat ze zich opheft. ‘Er is geen enkele politieke wil meer voor een constructieve oplossing voor de opvangcrisis. We schamen ons kapot over Europa.’ Aldus het bestuur.

De leus ‘We Gaan Ze Halen’ ontstaat wanneer de Europese grenzen in 2015 één voor één zich sluiten. Hagelnieuw prikkeldraad wordt aangebracht op de grens van Hongarije en al snel volgen andere landen op de Balkan. ‘Pasen 2016 besloten we door te brengen met een tentje in het kamp op de grens van Macedonië en Griekenland. Daar zagen we wat voor onmenselijke effecten de nieuwe grens maatregelen hadden. Ik vergeet nooit meer die vrouw met haar baby van vier dagen oud in een kapot festivaltentje en dat was dan ons Europa? We moesten die mensen gewoon gaan halen, zo kon dat toch niet’, aldus initiatiefnemer Rikko Voorberg.

Europa besluit in september 2015 om 160.000 mensen eerlijk te verdelen. Nederland zegt toe bijna 8.712 mensen te reloceren binnen twee jaar. Anderhalf jaar na dato is hier nog slechts 7% van gerealiseerd. We Gaan Ze Halen verschijnt in Den Haag met 250 auto’s en bieden zich symbolisch aan als ‘hofchauffeurs van het Koninkrijk der Nederlanden’ en herhalen deze actie bij het Europees Parlement in Brussel. Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff beweert dat Nederland nooit een absoluut aantal heeft toegezegd. Een landelijke discussie ontspint zich in de media en in de rechtszaal. We Gaan Ze Halen wordt op een aantal punten in het gelijk gesteld, maar er volgt geen harde juridische veroordeling. Evenmin in het hoger beroep.

Zomer 2018 verschijnen er nieuwsberichten uit het beruchte kamp Moria dat zelfs kinderen nu al zelfmoord proberen te plegen. Dat brengt We Gaan Ze Halen nog één keer in beweging. Dit keer met een karavaan van auto’s en een oude stadsbus richting Athene. Het konvooi wordt wereldnieuws, maar politieke verandering brengt het niet. De Nederlandse regering blijft beweren dat zij niets hoeft te doen omdat het de verantwoordelijkheid is van de Griekse regering. De huidige staatssecretaris wil slechts dekens sturen.

Stichting We Gaan Ze Halen betreurt de onwelwillendheid van de Nederlandse regering om verantwoordelijkheid te nemen voor de dehumaniserende effecten van het Europese vluchtelingenbeleid. ‘Er is grote betrokkenheid en enorme aandacht rondom We Gaan Ze Halen, maar eerlijke verdeling? De regeringen willen niet en wij als burgers mogen het niet.’ aldus mede-initiatiefnemer Johannes van den Akker, ‘dus we heffen onszelf op en schamen ons kapot over Europa.’

– Persbericht van We gaan ze halen dat we belangrijk genoeg achten om het in de rubriek Columns & Opinie te plaatsen