Pogroms in India

In Delhi, de hoofdstad van India, hielden hindoe-nationalistische menigten eerder deze week een pogrom tegen Moslims. Het fascisme – al aan de regering in de vorm van premier Modi en zijn BJP-partij – verschijnt nu ook in de vorm van ongeregeld maar wel degelijk van hogerhand gestimuleerd en aangestuurd geweld.

Aangestuurd van hogerhand is het geweld, doordat die regering moslims steeds nadrukkelijker als tweederangs burgers behandelt en erger. Daarmee krijgt haat tegen moslims officieel erkenning en steun. De regering heeft een wet doorgevoerd die vluchtelingen uit buurlanden burgerschap aanbiedt – als ze christen zijn, boeddhist, hindoe, maar in ieder geval geen moslim. Ze werkt ook aan een bevolkingsregistratie waarin mensen met geboortepapieren en dergelijke moeten bewijzen dat ze recht hebben op burgerschap. Wie dat niet kan, wie de benodigde papieren niet heeft, wacht opsluiting en deportatie. Dat geldt dan weer niet als je als hindoe, boeddhist christen of wat ook gevlucht bent uit buurlanden. Dan kun je immers een beroep doen op die nieuwe burgerschapswet. Als je moslim bent heb je die optie niet. Het is openlijke discriminatie en uitsluiting van moslims, als regeringsbeleid.

Zo bereidt de regering van Modi feitelijk een gigantische bureaucratische operatie voor om vele miljoenen moslims India uit te werken. Het is niet aannemelijk dat al die miljoenen mensen zich geruisloos gaan laten afvoeren en opsluiten. Het is niet aannemelijk dat Modi’s regering erg zachtzinnig met protest van die mensen zullen omgaan. En er wonen 180 miljoen moslims in India. Er dreigt geweld tegen deze mensen, op gigantische schaal. De pogroms van de afgelopen dagen zijn een voorproefje.

Het geweld is ook van regeringswege aangestuurd omdat het staatsgezag protesten in Delhi tegen die burgerschapswet neerslaat, en daarmee feitelijk de pogrom heeft helpen ontketenen. Aangestuurd ook omdat BJP-politici zelf gedreigd hebben zulk protest neer te slaan als de politie het niet zou doen. Nu roept Modi op tot kalmte. Nu doet de politie alsof alles rustig is. Maar feitelijk staan Modi, politie en de menigten die de pogrom aanrichtten, aan dezelfde fascistische kant.

De NOS strooit ons intussen zand in de ogen en spreekt van ‘botsingen tussen hindoes en moslims’,(1) alsof dat de kern is, en alsof het onderscheid tussen agressor en aangevallen groep niet bestaat of niet ter zake doet. De BBC is steviger.(2) ‘Foto’s, video’s en verslagen op sociale media schilderen een ijzingwekkend beeld van de laatste paar dagen – met menigten van voornamelijk Hindoes die ongewapende mannen slaan, waaronder journalisten; groepen mannen met stokken, ijzeren staven en stenen die op de straten rondstruinen; en van Hindoes en Moslims die tegenover elkaar staan.’ Maar de essentie is niet dat ‘Hindoes en Moslims tegen over elkaar staan’. De essentie is dat de regering het idee dat India exclusief een Hindoe-natie is en dat wie geen hindoe is of wenst te worden, dient op te krassen, tot staatsbeleid heeft gemaakt. Dat idee vertaalt zich nu openlijk in fascistisch straatgeweld.

De BBC meldt dat de politie wel erg weinig menskracht beschikbaar had om het geweld tegen te gaan. Aljazeera gaat verder en meldt dat ‘Indiase politie ervan wordt beschuldigd dat ze de andere kant op keek terwijl moslims en hun bezittingen doelwit werden’.(3) Hoe dan ook: voordat de hindoe-nationalistische menigten verschenen, had de politie met traangas een vreedzame sit-in van tegenstanders van de burgerschapswet aangevallen. En een politicus van regeringspartij BJP dreigde. ‘Op zondag leidde hij een manifestatie in Jaffrabad – en vroeg mensen via Twitter – om zich in het gebied te verzamelen. In zijn tweet vertelde hij de politie van Delhi dat ze drie dagen hadden om de protest-locaties te ontruimen en waarschuwde voor consequenties als ze dat niet deden.’(4)

De politie viel het protest aan, zoals gevraagd, de consequenties kwamen alsnog. En ze waren schokkend. Een moskee ging in vlammen op. ‘De voorkant van het groene en witte gebouw zijn verschroeid. Een Indiase vlag en een saffraankleurige vlag, in het algemeen geassocieerd met rechtse Hindoe-groepen, wapperen boven een van de minaretten. Uit de Koran gescheurde bladzijden lagen gestrooid rondom het gebouw.’(5) Vierentwintig mensen kwamen om, aldus Aljazeera, waaronder ook een politieagent.(6)

Op korte termijn zal Modi vast zijn best doen om de boel eventjes kalm te houden, Zijn goede vriend en bondgenoot Trump is op staatsbezoek, en op extra gedoe zit hij niet te wachten. Pogroms onder zijn neus zijn geen goede PR. Maar op iets langere termijn dreigt het van kwaad tot erger te worden. De fascistische menigten in zijn kielzog hebben nu bloed geroken. De bureaucratische uitsluiting van moslims, het staatsbeleid om de moslimgemeenschap uit te sluiten en weg te werken, wordt allerminst stopgezet.

Er dreigt een wisselwerking op gang te komen tussen het fascisme op straat en het fascisme in de staat, en tussen informele knokploegen en menigten enerzijds en geüniformeerde staatsdienaren anderzijds. Daarbij zullen die staatsdienaren wellicht af en toe op de rem trappen – om de regering des te meer krediet en ruimte te verschaffen om de dromen van de straatbendes en knokploegen waar te maken, maar dan ietsje ‘keuriger’. Zo wordt de schijn van democratie verder ontmanteld en omgezet in een fascistisch regime, met verkiezingsversiering af en toe om de schijn hoog te houden dat het hier geen Vierde Rijk-in-wording betreft.

Wat is er over van in de omvangrijke protesten die de afgelopen maanden tegen de burgerschapswet en het bijbehorende anti-moslim-beleid hebben gewoed? Het is te hopen dat die doorgaan. En het is te hopen dat die niet versmallen tot zuiver moslims tegen hindoe-chauvinisten. Want als Modi met de moslimgemeenschap afrekent, zal hij alles wat binnen de hindoe-gemeenschap niet in de fascistische pas loopt echt niet ontzien. Modi’s fascisme is niet alleen een gevaar voor moslims, maar voor alle mensen die in vrede, vrijheid en op basis van gelijkwaardigheid samen willen leven. Alleen gezamenlijk, vastbesloten verzet van die mensen kan het tij van pogroms en etnische zuivering keren.

In dat verzet hoeven mensen zich niet enkel tegen het anti-moslim-beleid van de regering te richten. Modi doet meer kwaadaardigs dan moslims sarren en bedreigen. Hij houdt intussen ook het grootste deel van Kasjmir bezet. En hij voert intussen ook een neoliberaal economisch beleid, waartegen vakbonden op 8 januari al een grote staking hebben georganiseerd.(7) Daarin klonk protest tegen neoliberaal beleid, maar ook tegen de discriminerende burgerschapswet. Hopelijk komt er meer en effectiever protest. Dat neoliberale beleid – met privatisering en andere ‘marktconforme’ ellende – raakt immers arme moslims, maar ook arme hindoes en arme mensen van welke achtergrond dan ook. Terwijl Modi de vijandschap van hindoes tegen moslims bevordert en gebruikt om intussen zijn economische beleid door te drukken tegenover een verdeelde bevolking, kunnen moslims, hindoes en anderen aan de onderkant van de maatschappij daar tegenover hopelijk juist een gezamenlijk belang ontdekken en vechten tegen een regering die hen allemaal de afgrond in duwt.

Ook verschenen bij: PeterStormt