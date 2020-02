Strandblokkade bij autorace Zandvoort: geweldig plan!

Op 3 mei vindt er in Zandvoort een van overheidswege gefaciliteerde vorm van milieuverwoesting plaats. Op die dag wordt voor het eerst sinds 1985 op het voor dat doel weer opgetuigde circuit ter plekke weer een Formule 1 race plaats: een wedstrijd scheuren in een auto op een rijbaan. Ook op 1 en 2 mei wordt er automobiel geraced op die baan. Dat heet ‘sport’ en ‘goed voor de economie’. Want ja. ‘Er wordt rekening gehouden met 315.000 bezoekers verspreid over 1, 2 en 3 mei’.(1) Klandizie! Die bezoekers willen vast wel een biertje, een frietje, en naar te vrezen valt ook een haring, alsof de zee nog niet leeg genoeg is gevist. Dat laatste is slechts een van de vormen waarin dit project destructief is.

Er is natuurlijk het afschuwelijke lawaai, waar omwonenden mee worden opgescheept. Dat gaat na drie dagen weliswaar weg, maar met welk recht worden deze mensen van hun rustige vrijdag, zaterdag en zondag beroofd? En er is meer. Die scheurende auto’s produceren uitlaatgassen, vlak bij natuurgebieden, duinen en strand. Goed voor het toerisme is het misschien, maar minder goed voor de concrete toerist en bewoner, of die nu van het toerisme denkt te profiteren of niet. Het is georganiseerde luchtvervuiling ter wille van commercieel belang. Het is misdadig. Voeg daarbij het verbruik van fossiele brandstof en dus de CO 2 -uitstoot die het evenement meebrengt. Commercieel gemotiveerd klimaatbederf is wat het is.

Wie bedenkt zoiets destructiefs? Dat veel mensen het kennelijk leuk vinden om te komen kijken zal best waar zijn. Maar dit evenement keert niet terug vanwege de ‘publieke opinie’. Ik kan me geen wekelijkse picketlines herinneren met als eis ‘Geef ons onze Formule 1 terug!’. Zo ongeveer niemand had het erover… totdat iedereen het er weer over had. Waarom?

Welnu. In 2016 werd een zekere Bernard Lucas Immanuel van Oranje Nassau, van Vollenhove, beter bekend als prins Bernhard, mede-eigenaar van het racecircuit Zandvoort. Ik citeer Wikipedia, dat de info van bronvermelding heeft voorzien: ‘Op 14 mei 2019 werd bekend dat daar vanaf 2020 weer op het hoogste niveau autosport zal worden bedreven via de Formule 1-kampioenschappen. Bernard was de drijvende kracht achter de herinvoering van het autoracen op Zandvoort.’(2) De grootschalig in vastgoed ondernemende neef van koning Willem-Alexander is aanjager van deze criminele vorm van grootschalig milieubederf. De maatschappelijke top van Nederland bestaat nu eenmaal uit topcriminelen.

Dat is allemaal al een kwalijke toestand. Het wordt nog erger. De teams moeten naar de plaats van het delict, het circuit van Zandvoort dus, kunnen komen. Dat is wat vroeger een probleem heette, maar tegenwoordig een uitdaging wordt genoemd. Maar er is iets op bedacht. De boel gaat af en aan rijden op het strand bij Zandvoort en Noordwijk. Probleem: dat gebied is deels beschermd natuurgebied, Strandnatuurreservaat Noordvoort geheten, ‘een stiltegebied voor vogels en zeehonden’.(3) Rust hebben die dieren nodig, en die is er aan de Hollandse kusten toch al zo weinig. En mei is ook nog eens broedseizoen voor vogels!

Maar de vogels en de zeehonden hebben pech gehad, wat gemeente Noordwijk en gemeente Zandvoort betreft. Die hebben inmiddels vergunning verleend. Actievoerders van Extinction Rebellion protesteerden nog, maar het moedwillig verstoren van het natuurreservaat kreeg groen licht. Topcriminelen hebben wel vaker politieke medeplichtigen. Het wordt, om maar eens de politieboeventaal te spreken, tijd om op te schalen.

Dat zien gelukkig enkele natuurliefhebbers uit de buurt inmiddels ook. Zij komen uit de kring van mensen die achter de genoemde petitie stonden. Het Noordhollands Dagblad vertelt.(4) ‘Een online petitie waarin de kustplaatsen werden opgeroepen om niet met het strandvervoer in te stemmen, is inmiddels door meer dan dertigduizend mensen getekend. Nu de gemeenten de vergunningenaanvraag gaan inwilligen, vindt een aantal van de ondertekenaars het tijd voor actie. “ We willen bij Noordwijk en de Langevelderslag het strand blokkeren”, zegt Zonneveld’. Dat is dan Koen Zonneveld, samen met Daniel Siepman een initiatiefnemer van dit prachtige plan. Ze denken aan een ‘vriendelijke, ludieke en geweldloze actie’, aldus de laatstgenoemde. Zonneveld: ‘ Ik denk dat we straks met een paar honderd mensen staan.’ Het plan is nog niet rond, initiatiefnemers overleggen binnenkort. De actie vindt nadrukkelijk niet plaats op het beschermde terrein zelf. ‘Je wilt namelijk niet de boel verstoren bij Noordvoort. Daar willen we juist vandaan blijven’, aldus Siepman.

Ik vind dat we dit actieplan voluit dienen te steunen, in de vreedzame geest van de initiatiefnemers maar met een stuk meer ambitie. Er is al een Facebook-oproep gelanceerd: Blokkeer Strandverkeer. Die kan al worden verspreid. We kunnen aan de slag.(5) Laten we dit groot en sterk helpen maken!

Volgens mij is het vrij eenvoudig uit te leggen hoe grof het voornemen is om, ter wille van prinselijk plezier en commercieel gewin, door een rustgebied van zeehonden en vogels te rijden om aan een klimaatbedervend en luchtvervuilend lawaai-evenement mee te kunnen doen. Volgens mij kunnen daar veel meer mensen staan, bij die vreedzame, ludieke en vriendelijke actie. Volgens mij kunnen we ze in alle vriendelijkheid met duizenden mensen hun destructieve weg versperren. Laten we alles op alles zetten en zorgen dat die duizenden mensen er daadwerkelijk ook staan.

