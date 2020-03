Ja! Ze dachten dat ze ermee weg zouden komen, met hun vogelverstorende en zeehondenverjagende rit over het strand tussen Noordwijk, om bij de autorace van de vastgoedondernemende lawaaiprins te komen. Ze vergisten zich. Ze zien ervan af. De smaak van de overwinning is zoet!

Waar gaat het over? Er dreigt een Formule 1 race-gebeuren plaats te vinden op 1, 2 en 3 mei op het daarvoor uit de mottenballen gehaalde en opgeleukte circuit in Zandvoort, waarvan prins Bernard, neef van de koning en vastgoedondernemer, mede-eigenaar is. Teams ‘moeten’ natuurlijk naar het terrein kunnen komen, en er was bedacht dat dit mooi over het strand kon. Een stuk strand waar het transport overheen zou moeten, ligt echter in het beschermde natuurgebied, strandreservaat Noordvoort. Dat is rustgebied voor vogels en zeehonden,(1) en de min of meer natuurlijke duinvorming met bijbehorende plantengroei krijgt er ruimte.(2) Daar ga je dus niet doorheen. Voetgangers worden omgeleid over de duinen. Maar autocoureurs zouden erheen mogen rijden voor hun toch al lawaaiige, vervuilende en klimaatverziekende racefeest?

Natuurliefhebbers vonden het niet kunnen, mensen werden boos omdat vanwege dat racefeest vogels en zeehonden opzijgeschoven werden. De pure arrogantie van commercie en prestige schoot mensen in het verkeerde keelgat. Er kwamen petities. En mensen begonnen een blokkadeactie te organiseren: Blokkeer Strandverkeer.(3) Die trok aandacht en snel groeiende ondersteuning. Dat gebeurde vorige week.

Maandag werd bekend: ze zien ervan af! ‘De ontheffing was louter bedoeld als noodplan’, heet het nu in de NOS-berichtgeving.(4) Met die ontheffing is kennelijk de toestemming om door het beschermde natuurgebied te rijden bedoeld. De NOS geeft niet expliciet een reden voor het afblazen van het transportplan, maar noemt wel de acties: ‘Twee petities werden meer dan 50.000 keer ondertekend. Mensen wilden zelfs een ketting vormen om de Formule 1 teams te blokkeren.’

Ze zullen het wel nooit toegeven, de organisatoren, maar die druk – eerst petities die protest uitdrukten en de stemming tegen dat strandvervoer tot uitdrukking brachten, daarna de aankondiging van een directe actie om het vervoer tegen te houden – zal de doorslag hebben gegeven. Actie en de aankondiging van actie heeft ze op andere gedachten gebracht. PR-overwegingen zullen daarin flink hebben meegespeeld. Het is voor de public relations van het Formule 1 lawaaifeest niet gunstig als de ME op het strand honderden, mogelijk duizenden, vreedzame natuurliefhebbers moet gaan staan verdrijven op een zo feestelijke voorjaarsdag.

Het laat zien hoe gevoelig, hoe kwetsbaar, de rijken en machtigen zijn waar ze het van een positief imago, gunstige publiciteit, moeten hebben. Beroof ze van die mooie public relations en zet ze voor het blok. Stel ze voor de keus om hun botte, gewelddadige gezicht te openbaren, of anders terug te krabbelen. Kans dat ze van hun kwalijke plan afzien is dan aanzienlijk. Nodig: een stuk onverzettelijkheid. En flink wat gemotiveerde boze mensen. Zoiets maakt kansen. Dat bleek hier. Laten we ons voordeel doen met deze leerzame ervaring.

Overwinning dus! Een overwinning voor ons onverzettelijke nee. Een overwinning voor ons protest, voor ons verzet, nog voor we de daad bij het woord van onze aankondiging hebben hoeven voegen. Een overwinning voor iedereen die opkomt voor vogels, zeehonden, bomen en dergelijke, tegen commerciële belangen en prestige-overwegingen in. Een overwinning van het soort waar we er veel, veel meer van nodig hebben.

1 ‘Leeg strand bij Noordwijk voor rust vogels en zeehonden’. Omroep West, 9 mei 2019

2 ‘Noordvoort: naar meer dynamiek in de zeereep en rust op het strand, Waternet

3 Facebook-event ‘Blokkeer Strandverkeer’

3 ‘Formule 1-teams toch niet over het strand van Noordwijk naar Zandvoort’, NOS, 2 maart 2020

Uitgelichte afbeelding: Door Joe Barbosa – originally posted to Flickr as Red Flag, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4123799