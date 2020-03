Steun Krapuul! Dank u!

Het zijn barre tijden en we zouden moeten hopen dat ze minder bar worden.

De wereld is eigenlijk nog steeds te mooi om aandacht te besteden aan janhagel als Baudet of Wilders en hoe hun gevolg ook allemaal heet. Maar iemand moet de bloedhond zijn, om die uitdrukking eens om te keren.

Krapuul is het afgelopen jaar wonderbaarlijk gegroeid in kijker/lezertal. De cijfers die vroeger voor een goedbezochte dag golden komen nu bijna dagelijks bij een of meer aandachttrekkende artikelen terecht. Dat is mooi. We doen het niet voor niets. Hopen we maar.

Niet voor niets. De schamele inkomsten die we hadden van het partnerschap met bol.com zijn weggevallen en tegelijkertijd cirkelen de aasgieren van de “wateenprachtigefoto”-mafia over onze hoofden. Ze willen geld en vlot een beetje.

We bedelen liever niet, maar we moeten u wel om steun vragen, juist in deze dagen.

Laat ons niet een zeursite zijn zoals menige VS-site eens in het kwartaal is als er weer geld op tafel moet. Maar gedenk ons met een gift – nu nog niet, maar hopelijk spoedig fiscaal aftrekbaar.

Mail naar donatie@krapuul.nl en u krijgt het NUMMER waaraan u kunt doneren.

Dank u.