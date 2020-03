Hetze tegen vluchtelingen, zelfs als ze onder vuur liggen

De taferelen aan de Turks/Griekse grens spreken voor normale mensen duidelijke taal. Hier worden op grote schaal en grove wijzen de meest elementaire mensenrechten geschonden. Niet voor de extreemrechtse twitterbende: die spammen rond dat het allemaal in scene is gezet. In Nederland is het de opper-leunstoelstrijder van alt right Joost Niemoller die zijn dag hier mee vulde.

De truuk is even simpel als effectief; je knipt een stukje film uit z’n context en vermeldt er bij wat je uitkomt. In het alt-right geval waren het een paar ouders die in paniek met kleine kinderen rondrenden nadat ze onder het traangas waren geschoten. Vooral voor kinderen is dat gas levensgevaarlijk. De suggestie van Niemoller en zijn bende retweeters (hij zelf had het natuurlijk ook weer van een of andere hele of halve fascist uit twitterland) was dat de ouders expres bezig waren om de kinderen aan het huilen te maken, zodat het extra zielig overkomt op de kijkers. U en ik zouden daarmee dan aangespoord worden om ons in te zetten om ze tot het heilige Europa toe te laten. Zo was de redenatie ongeveer.

Dat rondspammen was dermate intensief dat zelfs ik – die niet eens op twitter zit, goddank – het langs zag komen. Ik dacht meteen; daar heb je ze weer, het lukt ze elke keer om nog lager te zakken. Ik zocht nog even via de zoekmachines of er iets bekend was over een hoax-campagne met het filmpje, om tegen beter weten in aan debunking te doen, maar vond niets. Nu heeft het Franse dagblad Liberation het filmpje gelukkig aan zijn fact-check onderworpen en daar een kort rapport van gepubliceerd.

En inderdaad: het was allemaal verzonnen. De volwassenen proberen de kinderen juist in leven te houden.

Degenen die wel eens met traangas te maken hebben gehad (wat met mensen als Niemoller helaas nooit het geval is; een van hun problemen is immers dat ze nooit achter hun schermpje vandaan komen en denken dat de wereld er uitziet zoals dat via hun scherm binnenkomt) wisten dat al en zagen een heel andere realiteit in dat filmpje.

Voor de believers, die niet voor niets ‘followers’ heten maakt het natuurlijk allemaal niets uit. Die krijgen de fact check nooit te zien en als dat wel zo is hebben ze al geestelijk klaar staan dat de bron links en MSM (wat in hun wereldbeeld hetzelfde is) is en onderdeel uitmaakt van het Grote Omvolk Komplot.

Voor degenen die zich wel zorgen maken over de wereld en haar bewoners, en de werkelijkheid en haar media, blijft de grote vraag wat je tegen dit soort extreemrechte internettrollen kunt doen.

Kees Stad

Uitgelichte afbeelding: By DFID – UK Department for International Development – Refugee children from Syria at a clinic in Ramtha, northern Jordan, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30786714