Debat gesmoord voordat het begonnen was

Donderdag was het dan eindelijk zo ver: de Tweede Kamer zou het debat hebben met minister Bruno Bruins, van Medische Zorg en VVD-er, over alle aspecten van het nieuwe virus dat de gehele wereld in de greep heeft. Nu is het van groot belang om duidelijkheid te geven aan de bevolking als er wat gebeurt in Nederland met zo’n mogelijke impact als juist van dit virus.

Maar het debat is niet eens op gang gekomen, het was net of de Tweede Kamerleden zich schaamden om bepaalde vragen te stellen of – en dat is misschien te cru gezegd – ‘de ballen er verstand van hadden’.

Als de columnist van het NRC de volgende opmerkingen laat noteren, dan is er wel degelijk wat aan de hand; opmerkingen als “ … brandweer niet te veel storen terwijl die aan het blussen is … ’ (Antje Diertens, D66); “ … een zekere terughoudendheid … “ (Kees van der Staaij, SGP); “ … Ik wil niet wantrouwend overkomen … ” (Léonie Sazias, 50Plus). Veel partijen vonden het een lastig onderwerp om een debat over te houden. In dat geval is men dus niet capabel genoeg om over dit onderwerp een debat te houden, daar elk onderwerp een normaal onderwerp is wat in de portefeuille van een politieke partij hoort, of het nu aanvallen op moslims zijn, Salafisme of het Coronavirus. Het is een kwestie van voorbereiden, info bij elkaar zoeken en belangrijke vragen opstellen.

Als ik dit soort opmerkingen lees, dan gaan bij mij alle alarmknoppen op keihard en roodgloeiend, want dan is er wel degelijk iets aan de hand in de Tweede Kamer. Kamerleden die door het volk gekozen zijn op een democratische wijze, die in de Tweede Kamer staan voor ons – en ja, ik heb ook de fout gemaakt om te gaan stemmen, als ik de opmerkingen bekijk – en die zich schamen om de onderste steen boven te krijgen. Juist nu moeten de vragen gesteld worden als: “Waar komt het virus vandaan?”; “Hoe gaat het virus over van mens naar mens?”; “Wat kunnen we doen om dit te voorkomen?”; “Wat is er allemaal bekend over het virus?” en ga zo maar door. Maar alsjeblieft, kom in de Tweede Kamer niet met opmerkingen over het storen van de brandweer tijdens het blussen.

Juist nu, moet er aan de bel getrokken worden, en de onderste steen boven komen, juist bij een mogelijke besmetting als met het Coronavirus, daar het virus een grotere impact kan hebben op de Nederlandse maatschappij dan we denken. Tussen neus en lippen door wordt er dan even gemeld dat het aantal besmettingen is opgelopen tot 82 en meteen wordt er dan aan gekoppeld dat dit normaal is, omdat de mensen zich nu pas laten testen. Dat is maar een gedeeltelijke waarheid, daar die mensen al lang besmet waren en dus ook al mogelijk in het vizier waren bij artsen en verpleegkundigen. Mogelijk zijn er nu nog veel meer mensen potentieel besmet, maar worden die cijfers voor het gemak maar ‘even onder de pet gehouden’.

Kijkend naar de site van het RIVM dan valt op dat men nog steeds aangeeft dat de besmetting pas in december 2019 is begonnen in de Chinese regio Wuhan, terwijl we ondertussen reeds weten dat er al mensen maanden voor december 2019 besmet waren. Daarnaast worden ook hier weer virusnamen en -ziekten door elkaar gebruikt, maar aangezien het RIVM de kennis heeft, moeten we er van uitgaan, dat het virus de naam SARS-CoV-2 heeft en de ziekte COVID-19. Ergens afgelopen tijd was er een klein bericht over twee verschillende stammen van het virus, maar daar wordt niet meer over gesproken.

Voorts zou het handig zijn om uitleg te krijgen over het feit dat we in de grieptijd zitten en wat de consequenties hiervan zullen zijn in vergeleken met het Coronavirus en in vergelijking met bijvoorbeeld de Spaanse griep of de Mexicaanse griep. En hoe zit het met resistentie tegen het virus? Mensen die voor 1957 geboren waren, waren resistent tegen bepaalde griepvirussen, zou dit ook kunnen gelden voor het Coronavirus? Geeft een griepspuit een bescherming tegen het Coronavirus?

Op de site van UZA België staat te lezen: “ … Coronavirussen (CoV) vormen een grote familie van virussen die infecties veroorzaken gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen, zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Sommige coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen worden overgedragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken … “



In de winter van 2003 dook er plotseling een onbekend virus op – zie bijvoorbeeld de site van National Geographic – op de dierenmarkten in het zuiden van China. Het virus was totaal onbekend en de mensen werden ziek en kregen verschijnselen als van griep of verkoudheid. Dit bleek het begin van de SARS-epidemie te zijn, waarbij in 32 landen 8000 besmettingen optraden en er 800 doden te betreuren waren.

En nu hebben we weer zo’n virus en in de Tweede Kamer komen we niet verder dan “ … een zekere terughoudendheid … “ ? Meneer Van der Staaij, met respect, maar dat meent u toch niet echt? U had het achterste van uw tong moeten laten zien en de minister het hemd van het lichaam moeten vragen. Heel Nederland is bezig met de besmettingen van het Coronavirus en u durft te spreken over ‘ … een zekere terughoudendheid … “? Het is geen gewone verkoudheid waar we hier over hebben, maar een flinke ziekte waar wereldwijd mensen aan overlijden en de eerste dode nu ook in Nederland is voorgekomen.

Mag ik u allen een advies meegeven? Volgende week een nieuw debat met de minister, maar dan wel echt vragen stellen, zodat we weten waar we in Nederland aan toe zijn. Diepe en gerichte vragen.

Los van deze vragen, houd ik me hart vast als Gaza besmet wordt; op dit moment zijn er al 7 gevallen in de West Bank te betreuren.

