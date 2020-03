Contrast.network: een leerzame mislukking voor veilig internetten, deel 1

De wereld is een gevaarlijke plek om te leven als je geen kastelen en legers tot je beschikking hebt. En soms zelfs voor degenen die dat wel hebben. Maar als je ook nog eens politieke strijd wilt organiseren om daar wat aan te doen, dan zijn de rapen helemaal gaar. Het is daarom belangrijk om de risico’s voor onnodige repressie en verlies aan rechten te beperken. Een van die plekken waar mensen extra bloot staan aan gevaren, vaak omdat ze de technische zaken achter de middelen die ze gebruiken niet kunnen overzien, is het internet.

Tegelijkertijd is internet een steeds belangrijkere plaats in gaan nemen bij politieke (en persoonlijke) projecten en communicatie. Om de gevaren van onnodige lekken en fouten te bestrijden, werd in 2015 een project opgericht waar mensen een deel van hun digitale activiteiten konden onderbrengen: Contrast.network. Het project is onlangs weer afgesloten, nadat het ten onder ging aan een aantal problemen waarvan een kostbare juridische ‘aanval’ door de staat de grootste was. Hierover is tot dusver niet heel veel naar buiten gebracht.

Contrast presenteerde zich in 2015 als een nieuw netwerk dat bedoeld was om ‘digital awareness’ onder activisten te stimuleren, en ze daarbij ook technisch te ondersteunen.

Contrast wilde een complete palet aan diensten kunnen leveren, tegen geringe betaling: email, mailing lijsten, websites en DNS beheer, cloud opslag, eigen VPS. Zo’n twintig deelnemers sluiten aan, van een Marokkaanse Vrouwenvereniging tot activisten die een eigen website willen voor hun bandje. Het project groeide niet buitensporig hard, maar deed zijn werk.

In 2017 diende zich een nieuwe deelnemer aan, waarvan alleen het emailadres van de afzender bekend was: stopdtenv@riseup.net. Ze vroegen om een domeinnaam om een website te beginnen: stopdtenv.nl. Op die website werd uiteindelijk informatie gezet, onder andere over personeel van de dienst die zorgt voor jacht op vluchtelingen en uitzettingen uitvoert, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het waren voornamelijk links naar zaken die de medewerkers zelf publiek online hadden gezet, bij facebook en linkedin.

De makers van de website schreven er bij dat alle informatie afkomstig was van openbare bronnen. Maar dat vermocht de Staat der Nederlanden niet te vermurwen en ze stonden dan ook al snel dreigend op de stoep bij Contrast. Ze eisten dat de informatie verwijderd zou worden en dat anders de naam van de opdrachtgever/uitvoerder aan hen zou worden gegeven. Contrast stuurde de eis door naar bovengenoemd emailadres, dat ook op de website vermeld stond, en de betreffende pagina werd door hen van de website verwijderd.

