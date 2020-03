Geweigerde zorg

Het is dan toch eindelijk gebeurd, waar we op konden wachten: een moslima met nikab die niet toegelaten wordt tot een ziekenhuis in Nederland, ondanks het feit dat ze zwanger is en zwaar ziek. ‘Nee’, zegt de beveiligingsdienst: ‘U draagt wat over uw gezicht, ik kan uw gezicht niet zien en dus komt u er niet in’. Dat dit gebeurt in Nederland is een verschrikkelijk grote schande, disrespect voor de vrouw, maar vooral voor een zieke die zorg nodig heeft.

De dame in kwestie heeft het bewust niet naar buiten gebracht, omdat ze geen stennis wilde trappen, maar een bepaalde site heeft het nu toch naar buiten gebracht en terecht, want dit soort zaken moeten gemeld worden. Het mag toch niet zo zijn, dat iemand die ziek is geweigerd wordt voor de zorg om de kleding.

In het verhaal zijn minimaal twee zaken te ontdekken die opvallen: ten eerste de weigering om de kleding en ten tweede dat een beveiligingsbeambte van een ziekenhuis beslist wie er wel en wie er niet binnenkomt om zorg te krijgen omdat iemand ziek is.

Meer dan anderhalf jaar geleden is het zgn Boerkaverbod van kracht geworden wat inhoudt dat iemand die gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, overheidsgebouwen of een ziekenhuis draagt, een boete kan krijgen van 150 euro. Een boete kan de moslima krijgen, geen weigering van de zorg. Onmiddellijk moet er bij gemeld worden, dat na alle waarschijnlijkheid, de boete nog nooit is uitgedeeld, echter door het optreden van een beambte van een ziekenhuis heeft het wel gevolgen gehad voor een moslima. Zeg nu zelf, dit soort zaken, zal alleen maar gelden voor moslima’s, die een nikab of boerka dragen, daar andere gezichtsbedekkende kleding niet of nauwelijks voorkomt.

En wederom is de moslima de dupe, maar het ergste van het geheel is, dat het ziekenhuis dit niet gemeld heeft bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen; waarschijnlijk wilde men dit in de doofpot stoppen.

Het verhaal van deze moslima kent ook nog een andere kant, daar ze enkele malen eerder in datzelfde ziekenhuis is geweest en nooit problemen heeft gehad. Maar deze keer stond er een persoon voor de deur, die ergens een flutwet heeft gelezen en dacht een goede beurt bij zijn baas te maken en dus de moslima weigerde binnen te laten met alle gevolgen van dien. De dame in kwestie werd pas toegelaten op het moment dat ze haar nikab had verwijderd. Dat heeft de moslima tenslotte maar gedaan, omdat ze zwaar ziek was, en het was net op tijd, want ze moest onmiddellijk opgenomen worden.

De vraag is nu wie de verantwoordelijkheid neemt voor dit voorval: een beveiliger die iemand tegenhoudt omdat ze een nikab draagt en dus door zijn houding de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt over de weigering van de gezondheidszorg of de directie van het ziekenhuis, dat dit laat gebeuren maar tevens niet wil registreren maar onder de mat wil schuiven of de regering en Tweede Kamer die deze compleet gestoorde wet heeft verzonnen en aangenomen.

Op de site van Brandpunt was in ieder geval te lezen, dat in het ziekenhuis alle patiënten welkom zijn ongeacht religie, herkomst of geaardheid. Tevens werd er gemeld: “Een ander uitgangspunt is dat acute spoedzorg altijd wordt verleend, óók indien betrokkene gezichtsbedekkende kleding draagt … ” Tevens heeft het ziekenhuis zijn handen afgetrokken van de actie van de beveiligingsmedewerker, daar men meldde dat deze medewerker kennelijk niet van dit beleid op de hoogte zou zijn geweest. En u gelooft het?

Officieel worden er erg weinig zaken als deze in de publiciteit gebracht, waarschijnlijk bewust. Het komt bij mij over als ‘iemand pesten’ en dan nog bij een persoon die zwaar ziek is.

Als men gaat spitten in de media, is er toch nog wel meer te vinden. In een artikel van de Telegraaf van 21 augustus vorig jaar was er ook sprake van weigering van een moslima die een nikab droeg. Een moslima heeft gemeld dat de receptioniste van de gipskamer van een ziekenhuis haar weigerde te helpen, waarbij een chirurg nog een opmerking maakte in de strekking van … Kijk maar uit dat je niet wordt opgepakt …

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is iedereen welkom, staat de zorgplicht op 1 en zal niemand geweigerd worden. Tevens werd hier expliciet erbij gezegd dat een arts bepaalt of een goede en veilige zorg verleend kan worden zonder de nikab te verwijderen.

Het zijn zo maar twee voorbeelden van ziekenhuizen in Nederland (namen zijn bekend) die de zorg weigerden aan mensen die het op dat moment nodig hadden. Tevens werd in beide gevallen de weigering van de zorg gedaan door medewerkers die niet de zorg geven. De vraag is nu of dat de Tweede Kamer dit bedoelde toen men de onmenselijke Boerkawet aannam; ik ben benieuwd of er nog een debat gaat komen in de Tweede Kamer over weigering van zorg aan moslima’s die Boerka of Nikab dragen.

De beide punten worden opgenomen in het Meldpunt Islamofobie op Instagram.

– Uitgelichte afbeelding: Door Marcello Casal Jr/ABr. – Agência Brasil [1], CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1057065