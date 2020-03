Voorstel voor Update Corona-crisis voor onderop

Hopelijk is het allemaal niet nodig en waait het over en kunnen we over een paar weken opgelucht ademhalen dat we deze keer weer aan een pandemie ontsnapt zijn. Maar de kans is groot dat dat niet zo is en dat er ingrijpende maatregelen genomen gaan worden – door onszelf of anderen/overheden. Zoals altijd bij crises zullen die maatregelen veel meer gevolgen hebben voor armen en onbeschermde mensen. Daarom is het goed om ons te organiseren en nu al zoveel mogelijk voor hun en onze rechten op te komen. Daarvoor is een goed bijgehouden verzameling van analyses en eisen nuttig.

Als mensen thuis moeten blijven, en scholen dicht gaan, zal dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het inkomen van mensen. ZZP-ers kunnen opdrachten niet uitvoeren en mensen kunnen niet werken omdat ze kinderen moeten opvangen. Dat mag niet misbruikt worden door ‘werkgevers’ om ze te ontslaan. Ook zouden huishoudens die daardoor huren niet kunnen betalen of hypotheken niet kunnen aflossen, niet mogen worden ontruimd. Er zijn al gemeentes (in de VS) die daartoe besloten hebben. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor het stellen van eigen lokale eisen.

Hetzelfde geldt voor (andere) arbeidsrechten. Er gaan steeds meer inventarisaties rond van zaken die mensen kunnen eisen om hun veiligheid en zekerheid te vergroten, en lasten eerlijk te verdelen. Met name geldt dat in de gezondheidssector, maar eigenlijk overal.

Een derde belangrijk gebied is die van de algemene economie. De corona-maatregelen versterken de toch al aanwakkerende economische crisis. Neem dit soort informatie. We moeten blijven onderzoeken wat er gaande is en hoe we kunnen voorkomen dat de komende economische crisis wordt afgewenteld op de armen en zwaksten.

Verder zijn er mensen die niet eens een huis hebben waar ze in quarantaine zouden moeten gaan. Denk aan daklozen en ongedocumenteerde migranten. Zij moeten opgevangen worden en dezelfde verzorging krijgen als de rest van de bevolking.

Een ander onderwerp dat we serieus moeten blijven controleren, is hoe het staat omgaat met burgerrechten tijdens de crisis. Autoriteiten zullen ongekende bevoegdheden opeisen, en dat doen onder het mom van de volksgezondheid. Maar wij moeten er natuurlijk voor waken dat ze niet in ons nadeel uitwerken. Bovendien is de overheid tot nu toe vooral in gebreke gebleven bij het nemen van de juiste maatregelen. Ze lijken vooral de economie en de ondernemers te willen beschermen.

De kans is groot dat we de komende tijd de straat niet op kunnen gaan, in ieder geval niet massaal, om eisen te stellen of te protesteren als de gevolgen van de crisis ons tegenstaan. Dat stelt ons voor bijzondere problemen, en we mogen van andere partijen verwachten dat ze om die reden van noodtoestand een moratorium instellen, in ieder geval voor ontruimingen en uitzettingen. De vraag is wat we kunnen ondernemen als dat niet gebeurt.

Ondertussen zijn natuurlijk linkse organisaties in de hele wereld bezig met deze problemen, en worden er ook geniale oplossingen gevonden. Om die te delen is het goed die te verzamelen en te vertalen. Onder de tag ‘coronacrisis’ (https://www.globalinfo.nl/tag/coronacrisis) worden vanaf nu op globalinfo dagelijks updates geplaatst met analyses, links en vertaalde stukken.

– Wij ondersteunen het initiatief en zullen naar vermogen participeren, en nodigen u uit door dit stuk open te stellen voor commentaar tot het doorgeven van links, ideeën (geen samenzweringsverhalen evenwel) of verhalen.