Corona voor onderop, deel 1

Het idee van dit regelmatig verschijnende internet-verslag is om relevante informatie bij elkaar te zetten over de corona-crisis. Relevant in de zin dat het kan bijdragen aan het vinden van antwoorden ‘van onderop’. De crisis verandert nu al veel: demonstraties gaan niet door, ondernemers gebruiken het voor shock-therapie en overheden krijgen ongekende extra bevoegdheden. Tegelijkertijd is de crisis reëel en moeten er drastische maatregelen worden genomen.

Arbeid en economie

De Nederlandse regering heeft tot nu toe vooral verzaakt in het nemen van goede maatregelen. Dat komt doordat ze niet de burgers, maar de ondernemers en de economie wil beschermen. Dat krijg je vanzelf als de ondernemerspartij VVD aan de macht is. Bovendien hebben ze belangrijke zaken als gezondheid en onderwijs wegbezuinigd en verprivatiseerd. Dus zitten we met een ramp en moeten we vooral met elkaar en van onderop de crisis overleven.

Rutte heeft meteen bekend gemaakt dat bedrijven op zijn steun kunnen rekenen. Hoe het met door hen ontslagen of niet betaalde werknemers zit, is ondertussen onduidelijk. Waarom de bedrijven met belastinggeld gesteund zouden moeten worden is trouwens ook een vraag die zelden gesteld wordt. Laten ze maar hun eigen winst van de afgelopen jaren eerst opsouperen, voordat ze bij ons aankloppen. Eigen risico, weet je wel.

Ouderen en mensen met zwakke gezondheid zijn het meest kwetsbaar voor deze epidemie, en kunnen beter een tijdje zo min mogelijk naar buiten gaan. Misschien hebben ze daarbij hulp nodig, bijvoorbeeld iemand die boodschappen voor ze doet of boeken komt brengen.

Hier zie je een formulier om elkaar te helpen. Op sociale media circuleren ook hulp-aanbiedingen

Ondertussen kunnen we van overheden en anderen wel eisen dat ze fatsoenlijk zorg verlenen aan degenen die dat nodig hebben (voor zover ze kunnen nadat de welvaartsstaat gesloopt is).

Er wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat betekent in ieder geval dat je niemand op straat mag zetten (bijvoorbeeld door huur- of hypotheekschuld doordat je nu niet kunt werken). En dat degenen die geen dak boven hun hoofd hebben (daklozen) of anderszins uitgesloten worden (ongedocumenteerden) met spoed geholpen moeten worden.

Vluchtelingen aan de grens van Fort Europa zullen met onmiddellijke ingang uit de vluchtelingenkampen gehaald moeten worden en niet teruggestuurd, maar in heel Europa opgevangen moeten worden. Let wel: dit is ook in het belang van de racisten die ze niet toe willen laten, want ook die zullen last hebben van de epidemie die anders in de vluchtelingenkampen uitbreekt.

Een volgende nieuwsbrief zal ingaan op de vele voorstellen die er nu van vakbonden of georganiseerde arbeiders komen voor maatregelen in geval van werkloosheid of teruglopende inkomsten.

*) Veel mensen komen in geldnood door de maatregelen en gaan failliet

*) De zogenaamde platformmultinationals zullen van de crisis gebruik maken om nog meer terrein te winnen op de kleine middenstandsbedrijven. Niet meer de deur uit om in winkels te bestellen of in de kroeg te feesten, maar alles via internet bestellen. Ook onderwijs gaat die kant op. Het zal gebruikt worden om hun positie te versterken. Ook zijn supermarktketens actief bezig om de kans te benutten om middenstanders er uit te werken. Ze claimen verlengde openingstijden, zelfs tot middernacht. Trap er niet in. Volgende editie meer hierover

Woonstrijd

Er stond een internationale actiedag op het programma op 28 maart. Ook in Nederland zou dan gedemonstreerd worden. Deze acties kunnen nu niet door gaan. Maar de aanval op huurders en woonbehoeftigen gaat ondertussen onverminderd door. Het team van de demo van 28 maart eist een moratorium op ontruimingen en uitzettingen.

In de VS bestaat dat al (in San José) en wordt dat ook geëist door huurders in New York.

In Italië is wel een bevriezing van hypotheekaflossingen afgekondigd, maar niet van huurbetalingen.

Burgerrechten en gezondheid

*) Een oproep voor het socialiseren van geprivatiseerde ziekenhuizen

Analyses

*) Coronavirus and the need for a social ecology

(Als iemand wil vertalen: graag!)

*) (Duits) Viraler Kapitalismus (ook het vertalen waard)

Wie zijn nu al de klos?

*) Gevangenen bijvoorbeeld. Wereldwijd

In Italië zijn opstanden in gevangenissen uitgebroken waarbij al zes doden zijn gevallen. Ze zitten natuurlijk vast en zijn kwetsbaar voor het virus, terwijl personeel niet op komt dagen.

*) Culturele sector.

Er gaat een oproep rond om bij afgelasting geld voor kaartjes niet terug te vragen, maar aan de artiesten te gunnen.

De Kunstenbond vraag om steun aan zelfstandigen

*) Armen in het Zuiden

*) Landen als Iran, of eigenlijk de bevolking daar, die door economische sancties geen toegang hebben tot moderne medische apparatuur

Waarom is dit eigenlijk geen nieuws?

*) Aan de grens tussen de VS en Mexico is gezien hoe Amerikaanse ordetroepen een oefening hebben uitgevoerd in het afsluiten van de grens.

*) Vluchtelingen die via Griekenland de EU binnen proberen te komen, worden zonder dat ze kans krijgen om asiel aan te vragen teruggejaagd, of illegaal op een Grieks marineschip gegijzeld.

Dit is volgens Europese wetten volstrekt illegaal en moet onmiddellijk gestopt worden.

– Overgenomen van en in samenwerking met GlobalInfo