Fort Europa laat Corona en fascisten hun vuile werk doen

Rutte wil geen vluchtelingenkinderen opnemen in Neederland. Verschillende steden in dit land hebben gezegd die kinderen op te willen nemen, maar nee is nee en vol is vol. Intussen is op Lesbos een eerste geval van Corona gemeld. Nog even en dat bereikt de vluchtelingen in Kamp Moria die daar onder abominabele omstandigheden opeengepakt zitten.

Eigen kinderen eerst. Vluchtelingen creperen maar. Ze zitten met meer dan 21.000 mensen in dat concentratiekamp onder zeer slechte hygiënische omstandigheden en zonder voldoende medische zorg. Vinden we wat in Italië gebeurt met Corona een ramp? Ja. En terecht. Maar wacht maar tot die shit in Moria uitbreekt. Zeg maar Italië in het kwadraat, minstens. Maar wie kan dat wat schelen? Het is alleen maar de zoveelste ramp die vluchtelingen treft. Of beter gezegd: de zoveelste maatregel om hen tegen te houden.

We hadden al de Turkijedeal en Fort Europa heeft nu extra Frontex-troepen naar de grens Turkije-Griekenland gestuurd omdat die verdomde fascistische dictator Erdoğan niet meer met de deal meewerkt en meer geld eist met vluchtelingen als chantagemiddel. Dit is die dictator die ook Koerden bombardeert en oppositie laat opsluiten en zelfs wegens het zingen van kinderliedjes in het Koerdisch een vrouw langdurig in het gevang gooit, die. Maar hee, bevriend staatshoofd, hè? Er is dus meer gewapend tuig naar die grens toe om meer hekken en meer NATO-draad aan de Griekse kant van de grens op te werpen en de in niemandsland belande vluchtelingen die geen kant meer op kunnen ver buiten het oog van de publieke opinie te blijven bestoken met traangas. Toch fijn dat iedereen in Europa nu vooral met zichzelf en Corona bezig is.

Die hele deal met Erdoğan was al smerige politiek vanaf het begin. Intussen is er een nieuwe missie gaande op de Middellandse Zee, zogenaamd om het VN-wapenembargo af te dwingen. Maar in Rotterdam mag wel in mei de UDT wapenbeurs plaatsvinden en blijven bedrijven als Thales en Airbus voortvarend wapens uitvoeren die onder meer de oorlog in Jemen voeden, maar wie kijkt daar nou naar? Die schepen van die nieuwe operatie op de Middellandse Zee blijven heel doelbewust “meer in het oosten van de Middellandse Zee. De bedoeling is dat die uit de buurt blijven van routes die het meest worden gebruikt door mensensmokkelaars en migranten.” Zo moet voorkomen worden dat er mensen per ongeluk gered moeten worden, is het idee.

Zoals verwacht leidt het anti-vluchtelingen discours, dat oplaait sinds Erdoğan de grens aan Turkse kant openzette en daarmee vluchtelingen misleidde dat de weg naar Europa open was gegaan, gelijk ook tot felle aanvallen van fascisten op Lesbos. Daarvoor reizen zelfs rechts-extremisten vanuit andere EU landen naar Griekenland. Voor hen zijn er geen grenzen. De grenswachten in de Griekse wateren die er niet vies van zijn om op vluchtelingen in rubber bootjes te schieten zullen hen verwelkomen. De fascisten helpen hen namelijk een handje, ze houden bootjes van vluchtelingen tegen die willen aanmeren aan de kust, en vallen ook vrijwillige hulpverleners aan. Die kunnen nu ook niet meer veilig over straat. Er is intussen ook al twee keer brand gesticht in gebouwen van NGO’s die op Lesbos actief zijn. Die tweede brand, in een migrantencentrum van ‘One Happy Family’ zou nog geen bekende oorzaak hebben. Eh… nou, wat denk je?

In Neederland roept intussen het COA alweer een tijdje dat ze te weinig opvangplekken hebben. Er moeten dus weer eens AZC’s geregeld worden, terwijl die een jaar of wat geleden werden gesloten. Zo gaat dat de hele tijd en elke keer wordt er weer gedaan alsof er geen plaats is voor vluchtelingen. Deportatieterrorist Ankie Broekers-Knol schreeuwt tegelijk moord en brand dat er zoveel geld aan vluchtelingen uitbetaald moet worden omdat ze dwangsommen van de staat moeten krijgen door het te late behandelen van hun asielaanvragen door de IND. Uit de foutste krant van Neederland is het goed citeren wat zo iemand allemaal uitbraakt, daar staat: “Broekers-Knol onderzoekt of de wet kan worden aangepast om te voorkomen dat klagende asielzoekers nog meer miljoenen vangen.” Jawel! Er staat: “klagende vluchtelingen” en “vangen”, een bewust negatieve en stigmatiserende duiding. Alsof ze daar geen recht op hebben. Broekers-Knol gaat nu onderzoeken of die dwangsom kan worden afgeschaft. Dat is natuurlijk beter dan de IND afschaffen die veel tijd steekt in redenen zoeken om mensen af te kunnen wijzen, ofwel: “U wacht maar tot u een ons weegt, terwijl wij het Neederlandse publiek tegen u ophitsen.” In de publieke opinie landt dit verhaal dan ook als: die vluchtelingen komen hier ons geld afpakken en ze zijn met veel te veel. Een lekker een-tweetje voor fascistisch geweld, net als in Griekenland. Fascisten van een club die zich Identitair Verzet noemt gingen in dezelfde week met hun hatelijke boodschap op een dak staan van een AZC in aanbouw in Maastricht en hoppa, de cirkel was al gauw weer rond toen de pers het gelijk als een legitiem protest van bezorgde burgers presenteerde. Die kijken niet verder dan hun neus lang is. Gewoonste zaak van de wereld, zo’n ‘protest’. Plannen voor een opvanglocatie in Zeeland konden online ook al op de meest ranzige racistische reacties rekenen. Geen haan die er naar kraait. Nee, dit is niet hetzelfde geweld als in Griekenland, maar vergeet niet dat afgelopen jaar fascisten wel degelijk huizen van vluchtelingen met status hebben aangevallen. Het begint met beeldvorming, het eindigt met moord en brand, letterlijk.

Je ziet het dus overal: staten voeren beleid om vluchtelingen te weren en schuwen daarbij niets. Het hele beleid is erop gericht vluchtelingen af te schrikken om hierheen te komen. Maakt niet uit vanwaar ze komen, Afghanistan, Syrie, Jemen, als ze maar weg blijven. Zelfs kinderen wordt het lot van verdrinking, uitdroging, geweld, en nu ook een razendsnelle pandemie die in Moria straks vluchtelingen met tientallen tegelijk uit zal roeien niet bespaard. Vluchtelingen krijgen te horen: dit is wat er gebeurt met je als je hierheen komt. De ‘eigen bevolking’ krijgt te horen dat die vluchtelingen uit alle macht zullen worden tegengehouden, dat we ze er niet bij kunnen hebben. En alsof dat nog niet genoeg is: in plaats van omvolkings-theorieën van boreale fascisten als Baudet keihard tegen te spreken, wordt er liever met dat fascistentuig overlegd om een coalitie te vormen, en wordt hun agenda beetje bij beetje overgenomen om een stem voor fascisme liever zelf met fascistisch xenofoob beleid binnen te slepen. Dat laatste zegt extreem-rechts tuig dat zelf de handen uit de mouwen wil steken dat ze gelijk hebben. Zodra die dan weer in ‘actie’ komen, zegt de politiek: zie je wel, er is geen draagvlak voor het opvangen van meer vluchtelingen. En zo blijven vluchtelingen, van Turkije en Libië tot Neederland en Zweden, dus zitten in het perpetuum mobile van de vluchtelingenhaat.

Tegen de tijd dat Corona in heel Europa op zijn retour gaat, zal misschien eens iemand gaan kijken wat er intussen in Moria en in het niemandsland tussen Griekenland en Turkije is gebeurd. Heel voorzichtig, met de laatste mondkapjes op en met witte pakken aan, stappen dan Frontexbewakers over de lichamen van de dode vluchtelingen en hun kinderen heen. In grote chocoladeletters zullen de Europese media het drama dat zich daar heeft voltrokken berichten en de schuld leggen bij de dictator waarmee de EU zelf een deal heeft gesloten, of bij ‘de Chinezen’ als bron van het Coronavirus. Alles liever zullen ze zeggen dan waar het op staat: de verantwoordelijkheid voor het lot van de vluchtelingen ligt bij de Europese lidstaten die de vluchtelingen als speelbal hebben gebruikt. De militarisering van de buitengrenzen, de politici van Fort Europa en de bedrijven die daarvan en van de oorlogen die mensen op de vlucht jagen profiteren, zullen buiten schot blijven als altijd.

Een nieuwe deal met Erdoğan, zoals die nu nog wordt nagejaagd, zal niet meer nodig zijn. Een nieuwe operatie op de Middellandse Zee is overbodig geworden. De fascisten zullen vreugdevuren ontsteken op de kusten van Griekenland. En de Europese leiders zullen zeggen: maar goed dat we die vreemdelingen hebben tegengehouden, anders hadden we hier veel meer Coronadoden gehad.