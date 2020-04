OPEN BRIEF: Stop luie gebruik van term Duits als het om nazi’s gaat

Open brief aan de Nederlandse media, de NOS, de dagbladen, tijdschriften, websites en aan alle leden van de NVJ en de VVL

Dit is het 75ste Vrijheidsjaar. Maar er zijn wat rafeltjes in de media te zien aangaande het taalgebruik. De ‘Duitsers’ zijn het volk van Bach, Beethoven en Willy Brandt, van Goethe en Schiller, van Otto Frank, de vader van Anne, van Albert Einstein, van de grote mensenredder en arts Albert Schweitzer, en van Angela Merkel.

Geen van hen was een nazi en had of heeft ook maar de geringste sympathie voor moorddadige naziterreur. Merkel komt op 5 mei hier de ‘Vrijheidslezing’ houden – we zouden het haar toch niet mogen aandoen haar op één lijn te stellen met Hitler, Himmler, Goering, Goebbels, Heydrich, Eichmann.van wie zowel Hitler als Eichmann ook nog Oostenrijkers waren.

Al op 21 april vindt het eerste grote evenement ivm WO-II plaats, de onthulling van het levensgrote bronzen standbeeld van tante Truus Wijsmuller-Meijer, de grootste Jodenredster van Europa. Zij redde 10.000 Duitse kinderen die absoluut geen nazi’s waren of werden.

We doen de ‘Duitsers’ in dit vrijheidsjaar flink onrecht door foute aanduidingen te gebruiken, als het om nazizaken gaat, en het nazisme als het ware op hun bordje te schuiven. Omgekeerd is het effect van een verhullende, verzachtende term zeer ongewenst en een vorm van framing, onzuiverheid, nivellering en verontschuldiging.

Wat de nazi’s deden, waar alle Wehrmachtsoldaten direct of indirect aan meededen, was het uitvoeren, ofwel het mogelijk maken, ofwel het toelaten van en niet protesteren tegen de Holocaust. Let wel: de Wehrmacht werd in 1935 door de nazipartij opgericht, waarbij alle militairen van hoog tot laag, zodner één uitzondering, een persoonlijke eed van trouw aan Hitler zelf moesten zweren. De Wehrmacht heeft bovendien meer burgerslachtoffer gemaakt dan de SS (zie ook: ‘Verbrechen der Wehrmacht’ op de Duitse Wikipedia). De SS was een pure naziorganisatie, opgezet en eenduidig geleid door de nazipartij.

De Wehrmacht was dus het nazileger. Gebruik bij aanduisdingen dus heldere termen: dus nadrukkelijk nazisoldaat, nazivliegtuig, nazibezetting, nazitank, nazibezetter, nazimunitie, naziaanval, naziterreur, nazimoorden, en vooral nazibegraafplaats voor Ysselsteyn (Venray), waar 31.000 nazisoldaten, SS’ers en grote Nederlandse verraders liggen. Nu staat die volkomen onjuist aan geduid als ‘Duitse’ begraafplaats terwijl er ook vele honderden Oostenrijkers en Nederlanders liggen, Sowjetmilitairen, Polen, Tsjechen, Italianen, Belgen…

Dank

Namens de betrokken antifascistische, antiracistische en antidiscriminerende organisaties,

Arthur Graaff (vm. journalist De Volkskrant, het Parool, NOS Journaal, the Financial Times, lid NVJ)

campagneleider ‘Zuivere 4 mei’