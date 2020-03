COVID-19: Stoppen of afremmen?

in feite gaf Rutte in zijn toespraak een valse voorstelling van zaken.

Het is niet waar dat de ziekte indammen langer duurt dan mitigatie, integendeel.

Het is niet waar dat je klachten minder worden als we besmetting weten uit te stellen.

Het is niet waar dat wij het beter doen dan andere landen: de mensen die we vertrouwen om onze veiligheid te garanderen maken er al twee maanden een potje van.

Het is niet waar dat je 60% van de bevolking kunt besmetten en dan de zorg overeind kunt houden.

Het is niet waar dat uitsmeren van de besmettingscurve (over 53 jaar!) een reëele optie is om iedereen te kunnen behandelen.

Het is niet waar dat 200.000 doden acceptabel is, omdat onze economie anders teveel te lijden heeft van de maatregelen.

Het is niet waar dat Nederland luistert naar deskundigen.

Het is niet waar dat we weten dat mensen niet besmettelijk zijn als ze geen symptomen hebben.

Het is niet waar dat er met wetenschappelijke zekerheid zoiets bestaat als een groepsimmuniteit. Of mensen nadat ze ziek zijn geweest, voor langere tijd immuun zullen zijn voor covid-19, of toch niet, is een pure gok. Niemand die het weet.

Het is wel waar dat die gok honderdduizenden doden met zich mee zal brengen als we er mee doorgaan.

Het is wel waar dat er een alternatief is, waarvan we een aantal maatregelen gelukkig al hebben ingevoerd.

Het is wel waar dat we de ziekte moeten proberen te stoppen, zonder te zeuren over de economie.

Het is wel waar dat we heel veel kunnen leren van de landen die de pech hadden dat ze eerder aan de beurt waren. Dat scheelt ons veel fouten, àls we luisteren.

Het is wel waar dat dit een heel serieus ding is, wat niemand onberoerd zal laten, en waar we nog lange tijd mee te maken zullen hebben.

Het is wel waar dat de meeste mensen niet heel ziek zullen worden, niet zullen sterven, niet naar het ziekenhuis hoeven.

Het is wel waar dat de mensen in de zorg helden zijn.

Het is wel waar dat je uit de buurt van anderen moet blijven, binnen moet blijven als dat ook maar een beetje kan, je handen vaak en lang moet wassen, niet gezellig op bezoek moet bij mensen, zeker niet bij kwetsbare ouderen.

Het is wel waar dat we er voor elkaar moeten zijn. Solidair moeten zijn met elkaar. Voor elkaar moeten zorgen. Boodschappen halen voor wie dat niet kan. Steun leveren aan wie ineens geen inkomen meer heeft. Je eigen en andermans eenzaamheid kunt bestrijden door lekker gezellig te bellen of te chatten.

– Lees het hele stuk bij Grutjes