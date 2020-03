Waar dat links zich bevindt in Nederland is de grote vraag

1. Bij De Wereld Morgen en GlobalInfo is men enthousiast over een stuk uit de trotskistische hoek getiteld “Links en de coronacrisis”. De eerste kanttekening die ik bij het stuk al plaats is dat het mede geschreven is door Jan Willem Stutje. Nee, ik ben niet zo vergevingsgezind met betrekking tot zijn biografie van Domela – waarmee weer voor jaren de kans op een echte biografie verknald is (en de echte kenners zullen het niet meer doen).

2. Met zijn goedkope en op niets neerkomende tirade over het zogenaamde antisemitisme van Domela, een soort eerste donder bij de campagne tegen Corbyn en Sanders, heeft Stutje en hebben daarmee zijn rotgenoten anarchisten bij voorbaat uitgesloten. Goed om te weten, met jullie “links”.

3. Dan is het bij voorbaat pathetisch in de zoveelste graad om een richting die gevuld wordt door anderhalve man (!) en een paardekop (ezelskop kan helaas niet, die zit elders) “Links” vermanend te zien toespreken. Links Nederland, heb ik ergens doorheen geslapen?

4. Wat is “links” in Nederland? De partij die Rutte II geschraagd heeft en daarvoor beloond is met een historisch pak slaag waar de partij wel nooit meer bovenop zal komen? De zich socialistisch noemende partij waarvan de voorvrouw als vertegenwoordigster van een dynastie altijd net de verkeerde dingen weet te zeggen, en die daar ook met weglopende kiezers voor beloond wordt? Van de drie die ook nog zeggen te gaan “samenwerken” – daar horen we niets meer van – zou GroenLinks potentieel nog iets kunnen betekenen. Maar zolang die club geleid wordt door een voorman die door een marketingbureau gestileerd wordt hoeven we daar verder niets van te verwachten.

5. “Links van links” – de Partij voor de Dieren maakt zich onmogelijk met Johnas van Lammeren, Ewald Engelen en met een coup tegen de door de leden gekozen voorzitter. En BIJ1? Zalig zij die geloven zonder gezien te hebben – maar ik zie het niet en ben niet zalig.

6. Eigenlijk zijn we dan al uitgepraat. Is er een buitenparlementair links dat in staat is tot vorming van tegenmacht?

De mogelijke macht van “de straat”, waar ook de onmachtigen van de SP, PvdA, GL, PvdD, BIJ1, anarchisten en zelfs trotskisten (alleen de Cliff-richting, de Internationale Socialisten, zijn herkenbaar) samen aan te pas komen, is juist nu uitgeschakeld door een noodtoestand met een voorlopig nog informeel uitgaansverbod.

De marktplaats van ideeën?

7. Best verwijs ik naar het opus magnum van onze makker Peter Storm dat door een redactionele fout niet op de voorpagina is aangekondigd geweest. U moet er echt voor gaan zitten, maar dat kan dezer dagen…