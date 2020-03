Nederlandse regering wil zuidelijke landen EU uitknijpen, Wopke Hoekstra doet een Dijsselbloem

“Weerzinwekkend, zinloos en totaal onacceptabel.” Met die woorden beschreef premier Costa van Portugal de opstelling van minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) en Nederland in de coronacrisis. Die houding valt niet goed in Europa, zien de correspondenten van RTL Nieuws. “Je moet je niet als botte hork gedragen.” (bron: RTL Nieuws)

Hoekstra nam de opstelling in bij de (video)conferentie van ministers van Financiën van de EU-lidstaten. Het ging er toen om of het ESM – de spaarpot die benut kan worden als de stabiliteit van de EU in gevaar zou kunnen komen – nu in werking gesteld zou kunnen worden om economische steun te verlenen aan de zwaarst getroffen landen, met name Italië en Spanje.

Hoekstra vindt dat, namens de Nederlandse regering, niet nodig. Als het ESM aangezet wordt, betalen namelijk alle lidstaten mee aan de door de getroffen landen geleende eurobonds. Zo lang dat niet gebeurt, is het ieder voor zich. Binnen de Europese Gemeenschappelijke Markt is dat natuurlijk sowieso onzin, en het zal de scheve verhoudingen tussen Noord en Zuid verder versterken.

Hoekstra verklaarde dat hij vond dat er ‘onderzoek moest worden gedaan’ naar de economie van die landen die beweren dat ze het niet zonder ESM-steun kunnen redden. Hij suggereert hiermee dat ze de boel hebben lopen flessen en verkwisten. Terwijl Nederland en Duitsland zo keurig hebben lopen bezuinigen. Het doet iedereen denken aan de opstelling van zuurpruim Dijsselbloem ten tijde van de Eurocrisis, die vond dat de landen die steun kwamen vragen tijdens de crisis, Griekenland vooraan, maar hard afgeknepen moesten worden. Het verschil was wel dat Dijsselbloem toen voorzitter van de Eurogroep was en directe macht over de beslissingen had.

Landen als Duitsland en Nederland kunnen veel goedkoper geld lenen op de kapitaalmarkt om extra uitgaven te bekostigen, dan armere lidstaten van de EU. Dat is de zogeheten ‘spread’ waarover ECB-chef Lagarde al had verklaard dat ze het niet als haar taak zag om daar wat aan te gaan doen.

De opstelling van Hoekstra is zwaar bekritiseerd in Zuid-Europa. De Portugese Premier Costa verklaarde volgens Jornal Económico:

“Deze toespraak is walgelijk in het kader van de Europese Unie en de uitdrukking is echt: walgelijk”, zei de minister-president op een persconferentie op donderdagavond. “Niemand zit meer te wachten op uitspraken van de Nederlandse ministers van Financiën zoals we die in 2008, 2009, 2010 en de daaropvolgende jaren hebben gehoord”.

“Deze terugkerende gemeenheid ondermijnt de geest van de EU volledig en bedreigt de toekomst van de EU. En als de EU wil overleven, is het onaanvaardbaar dat een politicus, uit welk land dan ook, dit soort antwoorden kan geven in het licht van een pandemie zoals we die nu meemaken, en het was ten koste hiervan dat we ons allemaal realiseerden dat het ondraaglijk was om met u [Jeroen] Dijsselbloem [voormalig Nederlands minister van Financiën] samen te werken. Maar blijkbaar zijn er landen waar de namen van de poppetjes veranderen, maar mensen met hetzelfde profiel aan de macht blijven,” zei António Costa na de zes uur durende videoconferentie.

Door de opstelling van Hoekstra en consorten is het besluit over een Europese aanpak van de corona-crisis met twee weken uitgesteld. Ook dat is koren op de molen van de exit-onderbuikers als Bidet en Wilders, die dan weer kunnen roepen dat de EU waardeloos is.

Een interessante optie tot reageren op het standpunt van Hoekstra geeft de Nijmeegse econoom Eelke de Jong: een klap voor zijn kop!

– door Kees Stad, ook op GlobalInfo