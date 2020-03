De hondenbaan van een adviseur

Eigenlijk doe je het nooit goed als adviseur: de ene keer neemt de persoon aan wie je een advies geeft, het advies over maar is de gemeenschap er niet mee eens. Een volgende keer neemt men het advies niet over en zeurt de menigte over het feit dat je nooit een (goed) advies geeft.

In het tijdperk van het Covid-19 virus heeft Mark Rutte een heel bont gezelschap aan adviseurs, van een directeur van een overheidsinstelling in de humane gezondheidszorg, tot virologen, artsen, microbiologen, hoofden van organisaties en werkgroepen en ga zo maar door. En van dit gezelschap, dat de mooie naam Outbreak Management Team (OMT) heeft meegekregen, moeten adviezen komen hoe de politiek, de wetenschap en daarna de bevolking in Nederland om moet gaan om het Covid-19 virus te bestrijden.

Het is alleen jammer steeds meer te bemerken dat men binnen en buiten het OMT niet (meer) met dezelfde mond spreekt, dat men niet hetzelfde spreekt als de omliggende landen, er kritiek komt van ex-ministers en dat er steeds meer ‘fouten’ aan het licht komen.

Natuurlijk, het is zeker moeilijk als men een advies moet geven en daarna onmiddellijk ‘ter verantwoording’ wordt geroepen bij EénVandaag, Buitenhof, Jinek, RTL Boulevard, het Nieuws of Nieuwsuur en dat men in die ‘moments of fame’ een uitspraak moet doen waar het gehele Nederlandse volk op zit te wachten. Maar waarom werd er dan in eerste instantie vanuit het OMT gezegd dat de infectie met Covid-19 niet zo erg zou zijn, en dat we nu met deze ellende zitten? En waarom werd er door de ‘overheid’ bijna anderhalf miljoen FFP2 mondkapjes besteld en waar er nu zo’n 600.000 stuks zijn afgekeurd? En waarom is pas twee weken geleden ademhalingsapparatuur besteld, ja, twee weken geleden? Waarom wordt er gezegd dat er momenteel genoeg IC-bedden zijn, die opgeschaald kunnen worden tot 1600 stuks, terwijl een ander persoon enkele minuten later zegt, dat men verwacht dat er een kleine 3000 IC-patiënten gaan komen? En waarom wordt er nu al gemeld dat 80+ patiënten eigenlijk niet meer aan de ademhalingsmachines hoeven?

En zo kunnen we nog wel doorgaan. Elke dag komt er weer een stukje van de Corona Puzzel vrij, maar waar dat stukje dan weer past, dat weten we (nog) niet. De wetenschap worstelt met de tijd die ze niet heeft en Mark Rutte probeert zich in elke bocht te wringen om tijd te winnen en zo te hopen op een werkbaar vaccin.

Elke wetenschapper weet dat men met een infectie als het Covid-19 virus gedegen te werk moet gaan en duidelijkheid moet geven in begrijpbaar Nederlands, zodat we weten wat er gaat komen en wat we moeten doen. Maar in alles wordt dit met voeten getreden; een onderzoek afronden is voor de gemiddelde wetenschapper momenteel niet weggelegd. Onderzoek naar de ins en outs van het virus is door tijdgebrek niet mogelijk, naast het feit dat men overal op de wereld bezig is met het virus om een vaccin te vinden. En dat alleen maar omdat het geld opbrengt. Om dit maskeren, wordt er elke keer weer een stukje vrijgegeven, dat niet past in het vorige stukje.

Eerst kregen we te horen over ‘groepsimmuniteit’, daarna de ‘intelligente lockdown’ en dan weer ‘social distancing’ en dan weer ‘technologieplatform’; de ene keer kunnen kinderen blijven spelen, want ze zijn niet vatbaar voor het virus, om een week later alle scholen te sluiten en alle examens uit te stellen. Maar een moment later zegt een arts van het Amphia Ziekenhuis in Breda dat hij nog geen patiënten onder de 14 jaar heeft gehad op zijn afdeling en dat er waarschijnlijk meer mensen besmet zullen zijn zonder dat ze enig teken van een infectie vertonen. Maar een feestje van jongeren op Urk of in Brabant wordt door de ‘sterke macht uit elkaar geslagen’.

Wordt er in het begin gesproken over tekenen van de Covid-19 virusinfectie als een droge hoest, loopneus, hoofdpijn en meer tekenen van een goede verkoudheid, maar aangezien we nog steeds niet alles weten van het virus, heeft men afgelopen weekend ook maar gemeld dat de tekenen uitgebreid kunnen worden met diarree en geen lust in eten. De vraag is wat er morgen bij gaat komen, waarschijnlijk blauwe nagels of haaruitval.

Mark Rutte heeft niet alleen het OMT als adviseur, maar hij heeft ruim 17 miljoen mensen als adviseur:

de mantelzorgers, die het werk over moeten nemen van de thuiszorg die niet meer aan huis mag komen in het kader van een besmetting

de verpleegkundigen, die elke dag weer het werk doen bij zwaar zieke mensen, en dan niet voor de contracturen maar veel langer en dan ook nog in de gang bij een stervende man het Limburgs volkslied staan te zingen

de schoonmakers die hun werk moeten doen, maar vaak niet te horen krijgen waar ze op moeten letten, of bescherming krijgen of in paniek weglopen als er iemand op een toilet staat te hoesten, winkelwagentjes wel honderd keer per dag moeten schoonmaken en andere producten waar idioten plotseling aan moeten likken

de chauffeurs van het OV dat toch moet rijden, het personeel in de vliegtuigen die geen 1.5 m afstand kunnen nemen

de artsen met een buitenlandse afkomst die weten wat er speelt binnen hun gemeenschappen, zo ook Islamitische artsen en mensen die werken in de Islamitische gezondheidszorg

de kleine ondernemers van buitenlandse afkomst die plotseling zonder klanten staan, de Marokkaanse / Turkse / Surinaamse bakker, slager, kapper of supermarkt

de vele duizenden personen die de afgelopen twee weken hun baan zijn kwijtgeraakt

de artsen die straks moeten beslissen wie wel of niet een plaats aan de ademhalingsapparatuur kan krijgen en dus moeten beslissen over leven en dood

de kinderen die niet meer weten wat ze moeten doen of mogen doen

de sporters, de hardlopers, de mensen die in het weekend op het strand willen lopen met de haren in de wind

Neen, Mark Rutte en kabinet, dit zijn uw echte adviseurs, die dagelijks aan de buis hangen om uw woorden te horen, woorden die niets zeggen of niet passen binnen het woordenboek van de straat. Al die mensen die met nog meer vragen zitten, maar die wel een mening hebben en zeker een advies aan u allen in de Tweede en Eerste Kamer en in Bilthoven en in Leiden: “Stop vandaag nog dat virus en kom niet elke keer met wat nieuws, zoals dit weekend dat de opgebouwde immuniteit niet lang zal duren” en ”Geef nog eens een antwoord op de drie eerder gestelde vragen: waar komt het virus vandaag, waarom kan het zich zo snel verspreiden en kunnen er virusdragers ontstaan?”