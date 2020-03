De moord en de statistiek

Of het een authentiek citaat is weet ik niet, maar het wordt aan Stalin toegeschreven: “Als je een mens doodt is het een moord. Als je een miljoen mensen vermoordt is het een statistiek.” Zoveel oprechtheid hoef je niet te verwachten van al dan niet totalitaire dictatoren, dus het zal niet echt van Stalin zijn. Maar het is wel juist.

Nu zijn er de dagelijkse berichten over het dodental ten gevolge van Het Virus. En er is nog discussie mogelijk over of het ’t complete aantal per dag is.

Maar het blijven cijfers, een statistiek – vooral als er bijna gejuicht wordt dat de “cijfers afvlakken”. Vandaag zeshonderdzoveel doden, gisteren ook. Dat gaat de goeie kant op. Ik word daar zowel boos als verdrietig van. Het gaat om zeshonderd zoveel mensen. Vader, moeder, grootvader, grootmoeder, oom, tante, broer, zus, zoon, dochter, vriend, vriendin, echtgenoot, echtgenote – ik stop maar want volledigheid is niet te bereiken en u kunt de reeks verder aanvullen.

Publiceer de namen of zwijg er over dat het de goede kant opgaat. Of de verkeerde.

Wij zijn geen statistiek. Of we slachtoffer van moord zijn is weer een ander punt.