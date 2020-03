Cinema in COVID-19-tijden en de afschaffing van huizeneigendom

Een bewogen week voor cohosts Kelly Mostert en Jaap Stronks was het, waarin ze met een rag-tag-team van podcast- en twittervrienden met diverse campagnes probeerden de kwaadaardig incompetente Nederlandse aanpak van de Corona-crisis bij te stellen. Na enige pandemie-gerelateerde reflecties ruim baan voor Hugo Emmerzael, film- en muziekrecensent voor onder meer de Filmkrant, over cinema in COVID-19-tijden.



Aflevering 15

Het is in grote steden haast onmogelijk geworden om een betaalbare woning te vinden, en de dakloosheid nam de afgelopen jaren fors toe. De vermogende huizenbezitters worden vermogender, terwijl door het decimeren van de sociale huurstapel en de versoepeling van particuliere huur, de rest uit stedelijke gebieden wordt gedreven. Tot overmaat van ramp legt het Coronavirus de ergste excessen van deze crisis bloot. Onze gast Cody Hochstenbach is sociaal geograaf. Hij brengt het fundamentele onrecht in de woningmarkt in kaart en draagt zelf een paar radicale oplossingen aan.



Aflevering 14

Het Redelijke Midden