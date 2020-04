Wordt Donald Trump ooit de wacht aangezegd?

Zagen we vorige week dat Trumps gekte nu ronduit fysiek gevaarlijk begint te worden voor de burgers van de Verenigde Staten, zijn dictatoriale neigingen vertonen ook bepaald geen tekenen van afname.

Zo nam hij alsnog wraak op Inspector General Atkinson door hem te ontslaan. Hij had het immers gewaagd zijn werk te doen door de klacht van de klokkenluider in de Oekraïnekwestie serieus te nemen en aan het Congres te melden.

Ook kapitein Crozier van het schip de Theodore Roosevelt moest het veld ruimen nadat hij de alarmbel geluid had over de coronabesmettingen aan boord van zijn schip en daarbij de “chain of command” blijkbaar gepasseerd had. Daar zal hij zijn redenen dan voor gehad hebben, zou ik zo denken. Het bevel tot ontslag kwam weliswaar van het Pentagon, maar ga er maar vanuit dat ook hier Trump de hand in had. Die moet dat immers niet hebben, ongevraagde meldingen van dingen die fout gaan onder zijn perfecte leiding.

Van de andere kant werd er enige tijd geleden een SEAL officier ontslagen en van zijn onderscheidingen ontdaan vanwege regelrechte oorlogsmisdaden die hij gepleegd had in Irak, ook volgens getuigenissen van zijn collega’s. En DAT werd dan specifiek even teruggedraaid door Trump, want die vindt dat dat allemaal gewoon moet kunnen.

Dit soort dingen wekt bij mij een blinde woede op over Trump die het moeilijk maakt erover te schrijven. Je voelt behoefte aan een bazooka, maar moet in plaats daarvan iets gaan zitten typen. Aan posts op social media van diverse pagina’s die ik volg zie ik dat ik daar niet alleen in sta.

Trump moet zo snel mogelijk politiek uitgeschakeld worden, zijn totale gebrek aan leiderschap en compleet gestoorde gedrag als president kan zo niet doorgaan in een crisis als deze.

De geherintroduceerde dagelijkse persconferenties, die hij nu zelf leidt, ziet hij als een vervanging van zijn favoriete hobby. Die bestaat immers uit het houden van zijn fascistische politieke massabijeenkomsten, waar duizenden rednecks staan te brullen dat Hillary Clinton, Nancy Pelosi of willekeurig welk Trumps haatobject van de maand dan ook opgesloten moet worden, maar het coronavirus heeft die bijeenkomsten voorlopig onmogelijk gemaakt. Zijn persconferenties zijn inmiddels echter even waanzinnig geworden, met woedende beschuldigingen aan journalisten die hem onwelgevallige vragen stellen. Stations als CNN en MSNBC zijn er al een paar keer toe overgegaan de uitzending van die persconferenties voortijdig af te breken omdat er alleen maar desinformatie gespuid werd.

Het zou een goed idee zijn als Trump gewoonweg onder curatele werd gesteld. Je zou hopen dat een aantal mensen om hem heen op zeker moment tegen hem zeggen: “Nou moet je eens even goed luisteren, belachelijke idioot: je mag presidentje blijven spelen, maar WIJ bepalen vanaf nu wat er gebeurt, heb je dat goed begrepen? Anders zullen we wel eens even zorgen dat die belastingaangiften van jou binnen no time vrijgegeven gaan worden.” (dat wordt namelijk getraineerd door een door Trump benoemde rechter).

Helaas denk ik dat de huidige Republikeinen in Washington daar te karakterloos en te opportunistisch voor zijn. Maar in het algemeen gesproken zou het denkbaar moeten zijn, het is immers wat er met Nixon gebeurd is. Zelfs de Republikeinen vonden destijds dat er een grens overschreden was en hebben Nixon verteld op te krassen. En Nixon vormde nog niet de helft van het gevaar dat Trump is. Maar de huidige generatie Republikeinen is anti-democratischer dan ooit.

(foto: Gage SkidmoreFollow

Donald Trump

Donald Trump speaking with supporters at a campaign rally at Veterans Memorial Coliseum at the Arizona State Fairgrounds in Phoenix, Arizona.)