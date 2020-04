De Lockdown: Economische crisis van ongeëvenaarde grootte

Nieuw Nederlands(talig) initiatief op internet: De Lockdown

De eerste aflevering is een interview met Jerome Roos. Hij legt uit hoe het zit met de economische gevolgen van de coronacrisis. Hij gaat in op de basics van de staatshuishouding en hoe ze in gevallen van ineenstortende economieën proberen extra geld binnen te schrapen door dat te lenen en ‘bonds’ uit te geven. Ook worden we wijzer over de felle onderhandelingen die er nu gevoerd worden (en die vooreerst afgerond zijn) over Europees noodfondsbeleid. Het ESM en de Eurobonds en waarom Nederland een van de felste tegenstanders is van beide. Italië wordt verweten dat ze een te grote staatsschuld hebben, maar heeft in feite zuiniger geleefde de afgelopen jaren dan Nederland. Alleen is de rente hoger die ze moeten betalen voor geleend geld en precies dat wil Nederland niet inleveren.

Maar het gesprek eindigt met een inschatting dat er een geweldige economische crisis zit aan te komen. Die was al in aantocht door een opstapeling van schulden (waarmee de vorige ‘subprime’ crisis werd ‘opgelost’) maar wordt door het stilvallen van de economie en alle faillissementen die daarop volgen enorm versterkt. Het gaat voor een grote omwenteling zorgen, en niet noodzakelijkerwijs met een positieve uitkomst. Linkse sociale bewegingen organiseren is nu meer noodzakelijk dan ooit, om te zorgen dat de rekening bij de juiste partij komt te liggen, en de slachtoffers van de crisis verdedigd worden en er beter uitkomen dan de vorige keer.

(h/t GlobalInfo)

Over De Lockdown: Geconfronteerd met de huidige veelzijdige crisis, onze isolatie en de noodzaak door te gaan met onze strijd voor een betere wereld, hebben wij De Lockdown opgezet, een kritisch digitaal corona-quarantaine kanaal met discussies, interviews, en hopelijk binnenkort ook lezingen, support- en solidariteitsgroepen, hang-out sessies en meer. Op deze manier willen we bijdragen aan de huidige analyses van de crisis, van elkaar leren en elkaar steun bieden ondanks onze fysieke afstand.