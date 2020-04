Schaam je voor de soap

Friends, The Office, The Good Place, Vrienden Voor Het Leven: zelfs in het versplinterde streamingtijdperk zijn sitcoms nog steeds razend populair. Maar ze houden er een eigenaardig mensbeeld op na: allerlei oetlullen worden verheerlijkt, grote maatschappelijke problemen verdwijnen voor het eind van elke aflevering als sneeuw voor de zon, en andere mensen buiten de kliek zijn verdacht of bespottelijk. Met ’s Neerlands meest beruchte mediawetenschapper dr. Dan Hassler-Forest nemen we het sitcom-genre onder de loep en concluderen: al je favoriete shit is problematisch en je moet je schamen.



Het Redelijke Midden

