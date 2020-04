In tijden van corona is het goed vluchtelingen bashen

In deze tijd van crisis waarin de Neederlandse staat geld zat heeft om deportatievluchtenmaatschappij KLM overeind te houden [1] (samen met Frankrijk het riante bedrag van 6 miljard voor een vervuilend bedrijf met schatrijke topgraaiers), gaat de knip voor vluchtelingen keihard dicht.

Op alle fronten! Het verschrikkelijkst is wat er aan de buitengrenzen van Fort Europa gebeurt. Op de Middellandse Zee worden vluchtelingen uit Libië volledig aan hun lot overgelaten met corona als excuus [2]: ze zouden wel eens dat ellendige virus mee kunnen brengen. Dus verzuip maar. Fort Europa houdt de havens meer dan voorheen hermetisch gesloten en weigert reddingsacties. En dan nog nemen vluchtelingen liever het risico van de verdrinkingsdood dan in de martelkampen van Libië aan hun einde te komen.

Dan zijn er ook nog de mensen in de kampen in Griekenland en in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland waar je helemaal niks meer van hoort. En nog altijd weigert Neederland om vluchtelingenkinderen uit Kamp Moria op Lesbos te redden [3] terwijl daar elk moment de spreekwoordelijke pleuris kan uitbreken, alleen heet het nu corona. Stel je voor dat de rijke ‘BV Neederland’ eens wat kinderen in veiligheid brengt. Niet op te brengen gewoon! Gevaar! Ziekte! En boven alles: dat kost geld! Tegelijk is het juist de coronacrisis die ervoor zorgt dat er niets over het lot van de vluchtelingen in de mainstream media wordt geschreven. Vergeet vluchtelingen. Wij Neederlanders zijn belangwekkender met onze zogenaamd intelligente lockdown en onze dagelijkse cijfertjes. Het sterven van vluchtelingen voltrekt zich ver buiten ons gezichtsveld.

Wat we wel lezen over vluchtelingen is doordrenkt van de negatieve beeldvorming van vluchtelingen als profiteurs. Zo werd vorige week op voorstel van deportatieterrorist Broekers-Knol door de ministerraad besloten dat binnenkort een vluchteling geen recht meer heeft om een dwangsom van afwijsmachine IND te eisen wanneer deze maar geen beslissing over de asielaanvraag neemt. Die dwangsommen zouden namelijk veel te veel geld kosten. En een ophef die daarover wordt gemaakt, over dat geld! Maar over hoeveel geld gaat dat eigenlijk? Wel… het zou gaan om 1 miljoen per week ofwel 70 miljoen per jaar. Dat zijn de cijfers die genoemd zijn. Schrikbarend, niet? Zo lang doet de IND er dus over om asielaanvragen zoveel mogelijk af te wijzen.

Maar er is ook iets met die bedragen aan de hand. Op 9 april zou het gaan om 1 miljoen per week, aldus het bericht [4] waarin gemeld werd dat de ministerraad dat wetsvoorstel heeft goedgekeurd om die dwangsommen af te schaffen. In een bericht in de Volkskrant van 3 maart [5] zou het echter gaan om 70 miljoen per jaar. Wat ik nou niet begrijp is hoe je met 1 miljoen per week op 70 miljoen per jaar komt, want volgens mij zijn er geen 70 weken in een jaar. Maar de rekenwonders van de staat becijferen dan ook geen bedragen maar politiek belang. Ofwel: hoe schilder je vluchtelingen af als een stel uitzuigers die alleen maar hier komen om in een krap AZC met kleine kamertjes waar het goed coronavirus oplopen is net zo lang te wachten tot ze een dwangsom kunnen eisen? Hoe zorg je dat een wetsvoorstel kan worden gedaan en aangenomen om vluchtelingen nog meer af te knijpen? Hoe neem je mensen die niks hebben nog het laatste middel af waarmee ze hun recht op bestaan kunnen afdwingen, een einde aan een leven van alleen maar wachten? Simpel dus: door met getallen te smijten die elke keer anders zijn en door die bedragen te presenteren als te veel, net zoals vluchtelingen altijd worden gepresenteerd als te veel.

Daar heeft dit land helemaal geen geld voor! Dan stort de economie ineen! Maar hee, 6 miljard voor KLM, dat is noodsteun, noodzakelijk om banen te behouden van mensen die toch al ontslagen zijn. Oh nee, toch niet. Maar wel noodzakelijk om aandeelhouders en directie in hun ruime villa’s te laten blijven wonen waar het makkelijk anderhalve meter afstand houden is.

Alsof dat nog niet alles is, het is maar wat je belangrijk vindt: terwijl diezelfde KLM nog even wat geld peurt uit repatriëringsvluchten door zoveel mogelijk mensen met een Neederlands paspoort in Australië in een vliegtuig dicht op elkaar te proppen en daar p.p. 900 euro voor te vragen, zodat die reislustige Neederlanders terug in Neederland het coronavirus mogen helpen verspreiden, zijn de grenzen voor niet-EU burgers hermetisch gesloten en worden asielprocedures opgeschort. Het risico op coronabesmetting wordt dus gemeten naar afkomst en geld in je zak en vervolgens weer afgewenteld op armen, daklozen, vluchtelingen en zoveel andere mensen die als verschoppeling werden en worden behandeld.

Nee, we zijn niet ‘samen één’ zoals reclamespotjes en Rutte ons willen laten geloven. Dat ‘samen’ geldt alleen voor iedereen die straks op 27 april en op 4 en 5 mei het Wilhelmus gaat staan blèren vanuit een nationalistisch sentiment van ‘samen één’ zijn.

Het had weinig gescheeld of vluchtelingen die op 16 maart aan de poort van Ter Apel stonden om asiel aan te vragen hadden op straat gestaan [6] omdat de IND nu niet eens meer zin heeft in het behandelen van asielaanvragen. Toch niet zo’n goed idee, vond men. Iets met binnen moeten blijven wat dan niet gaat. Nu zijn ze alsnog naar een kazerne gebracht [7] waar ze niet uit mogen, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (gemeente Het Hogeland) in Groningen. Nee, ze mogen er niet uit, dat lees je goed. Het is dus een grensgevangenis, net als die in Rotterdam. En in gevangenissen is het een stuk makkelijker om elkaar met dodelijke virussen te besmetten, net als in overvolle AZC’s. Maar zo ziet de staat het liever. Het is niet uit humaniteit dat die vluchtelingen niet op straat zijn gezet, maar omdat men liever heeft dat voor zover vluchtelingen besmet zijn ze maar beter elkaar kunnen besmetten dan ‘onze eigen’ inwoners die intussen maar zoveel mogelijk moeten doorwerken op besmettelijke plekken om ‘de economie’ draaiende te houden. Is dit dus ook waarom er nog steeds mensen in vreemdelingenbewaring zitten terwijl KLM geen deportatievluchten meer kan uitvoeren?

Dit is de Neederlandse versie van ‘containment’ van het virus: we sluiten de zwakkeren in de samenleving op of buiten terwijl de rest van de bevolking doorwerkt voor het kapitaal. Waarom zitten er überhaupt mensen in die grensgevangenissen? Als er iets misdadig is, dan is het wel de Europese grenspolitiek van kamp Moria in Griekenland en de concentratiekampen in Libië tot de grensgevangenis hier in Rotterdam. True, je kan beter in dat kamp in Rotterdam zitten dan in Griekenland of Libië, maar dat neemt niet weg dat de opsluiting van mensen die alleen maar hier willen leven al begint met een flagrante kapitalistische mensenrechtenschending te zijn zonder rondwarende enge virussen. Wie kapitaal heeft bepaalt waar mensen, ofwel ‘arbeidskrachten’, gebruikt kunnen worden, dat is de grondslag. Het is bevolkingspolitiek, racistisch en klassistisch, en die bevolkingspolitiek is nu meer dan ooit moord.

Nu het regime in wat zo keurig heet ‘detentiecentrum Rotterdam’ daar mensen 21 uur per dag in tweepersoonscellen van 10 vierkante meter opsluit en daarmee willens en wetens het risico neemt dat er een aantal celdelers aan corona doodgaan, verdienen die muren daaromheen het meer dan ooit om per direct gesloopt te worden. Zolang dat niet gebeurt is isolatie en levensgevaar er troef, in afwachting van een deportatie die niet eens kan plaatsvinden. Zodra de coronacrisis het begin gaat vertonen van herstel, en de economie weer ‘back to business as usual’ kan, wed ik dat de vluchtelingen die in de diverse kampen zijn verzameld, linea recta ziek of niet ziek per gecharterde virusvlucht terug gaan naar waar ze ooit vandaan zijn gevlucht. Zo houdt de BV Neederland het virus dan verder buiten de deur. De IND zal nog meer vluchtelingen in weer andere kampen nog langer laten wachten op een beslissing over het asielverzoek zonder dat deportatieterrorist Broekers-Knol zal hoeven vrezen voor de consequenties van een krepeerbeleid dat al haar voorgangers zal doen verbleken. En Moria? Libië? Daar worden de lijken met graafmachines in haastig gegraven kuilen gedonderd. Zand erover. Niet meer over hebben. Rutte, Broekers-Knol en al hun soortgelijken zullen vooral bezig zijn met ‘onze economie’ er weer bovenop te helpen en te roepen dat vluchtelingen maar geld kosten. ‘Eigen volk eerst’. Ja, het is meer dan ooit goed vluchtelingen bashen in coronatijd.

noten:

