Een quiz voor slimmerds mits mannelijk en een kraaienmars voor een marionet

University Challenge is de triviaquiz die ik met genoegen volg. Keihard “Suriname!” brullen naar de studenten in beeld als hun gevraagd wordt waar ze Saramaccaans spreken. Maar ja, het helpt niet, ze zeggen toch Brazilië. Tja, het is niet hun kolonie geweest, nietwaar.

En je leert er toch wat van, soms. Toevallig vroeg ik mij laatst af wat voor muziek er eigenlijk gebruikt werd voor Alfred Hitchcock presents… Het antwoord kreeg ik vorige week in University Challenge (de vraag werd niet beantwoord door de kandidaten).



Het Symfonieorkest van Taipei, dirigent: Ibrahim Yazici, voert uit:

Marche funèbre d’une marionnette van Gounod.

Het was ook de onverwachte oplossing van de niet gestelde vraag naar een jingle voor de Veronica-top-40, ingesproken door Henk van Dorp: die jingle komt dus ook uit dit muziekstuk.

Het is best bijzonder een quiz die vraagt naar parate kennis over onderwerpen die wat verder gaan dan wat is de hoofdstad van Frankrijk? Maar er staat straf op voor de deelnemers. Of om precies te zijn: de deelneemsters.

Er zijn nogal wat studierichtingen met meer vrouwelijke dan mannelijke studenten, maar tenzij een college-speciaal-voor-vrouwen deelneemt zul je dat niet in de kandidaten weerspiegeld zien.

Ik heb met stijgende verbijstering een aantal verhalen van deelneemsters gelezen, waarvan ik nu alleen deze deel. Wat Lucy Clarke met haar paarsgeverfde haar vertelt is het nieuwste maar allesbehalve het enige getuigenis van wat je te wachten staat als vrouwelijke kandidaat.

Of er een derde golf hard nodig is, iets wat ik mij hier en hier heb afgevraagd, is geen vraag.

Dus ook in dit opzicht blijkt de quiz leerzaam, niet alleen voor mij zou ik denken.