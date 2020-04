WHO schuldig aan falend beleid Trump volgens Trump

In een wanhopige poging de verantwoordelijkheid voor de vele punten waarop Trumps (gebrek aan) beleid gefaald heeft in de bestrijding van het Coronavirus af te schuiven, heeft Donald Trump aangekondigd de Amerikaanse bijdrage aan de WHO voor een nieuw programma ter bestrijding van pandemieën stop te gaan zetten.

Nog even afgezien of hij dat wel kan – zo’n beslissing is waarschijnlijk aan het Congres – is dit van eenzelfde zwakzinnigheid als die van het soort Neanderthalers dat ambulancemedewerkers aanvalt terwijl die iemands leven proberen te redden, omdat ze vinden dat ze te laat zijn of zoiets. Behalve dan dat in dit geval Trump zelf veel meer fout heeft gedaan dan waarvan hij de WHO beschuldigt (dat ze te laat door zouden hebben gehad en in onvoldoende mate zouden hebben doorgegeven wat er in China gebeurde).

Verslaggever Paula Reid van CNN wees Trump er zelf op hoe hij de hele maand februari voorbij liet gaan zonder iets te doen (overigens zijn veel Europese landen, waaronder het onze, ook tamelijk laat in actie gekomen, maar onze regeringsleiders hebben tenminste niet 24/7 volkomen waanzinnige en gevaarlijke onzin gespuid zoals Trump deed, zie hier een tijdlijn). Trump kwam zo ongeveer spontaan tot zelfontbranding omdat hij er niet in slaagde een vrouw die het waagde hem te bekritiseren te doen zwijgen (zie hier de video). Erg goed hoe zij zich niet laat onderbreken – een favoriete taktiek van Trump – en gewoon door zijn gezwatel heen haar vragen blijft stellen.

Intussen probeert Trump zijn vele fouten te compenseren door de cheque met een tegemoetkoming die Amerikanen van de Belastingdienst ontvangen van zijn persoonlijke handtekening te laten voorzien (die er overigens uitziet als de uitslag van een leugendetectortest waar hij niet doorheen kwam, zoals ik eens hoorde), wat volgens twee senior medewerkers van de belastingdienst tot vertraging bij het verzenden van deze cheques leidt:

Computer code must be changed to include the president’s name, and the system must be tested, these officials said. “Any last minute request like this will create a downstream snarl that will result in a delay,” said Chad Hooper, a quality-control manager who serves as national president of the IRS’s Professional Managers Association.

Een heel land moet zichzelf immers opofferen aan het ego van de Sociopath in Chief.