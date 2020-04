Corona in een supermarkt?

Gister liep ik de Albert Heijn binnen, u weet wel, die Nederlandse supermarkt. De winkel was bomvol met mensen. Zeer jonge vakkenvullers waren voor een hongerloontje de vakken aan het vullen. Het viel mij op dat bijna niemand van de aanwezige klanten zich aan de anderhalve meter voorschriften hield. Men doet alsof er niets aan de hand is, alsof corona niet bestaat. De vakken vullende kinderen zijn de dupe. Maar, de hele samenleving an sich, heeft op de lange termijn ook last van dit soort praktijken. En, jij en ik zijn een deel van de hele samenleving.

Kortom, een reden om voor een lockdown te zijn, waarin supermarkten ook tijdelijk op slot gaan. En nee, natuurlijk ga ik als anarchist niet pleiten voor een door de staat opgelegde lockdown. Maar een spontane lockdown, u kent ‘onze’ theorieën. Hoe dat bewerkstelligt had moeten worden, daar kunnen we het later over hebben.

De Albert Heijn stelt, net als vele andere grote bedrijven, winst voorop welzijn, gezondheid, leven, door haar winkels niet te sluiten. Winst boven mensen? Niet een heel nieuw gegeven natuurlijk. Niet een schokkende ontdekking. Deze constructie kende we al.

Het had anders gemoeten. Men kan bijvoorbeeld alleen de producten laten bezorgen met vervoer. Maar dat vervoer vervuilt het klimaat? Ook dat had anno 2020 niet gehoeven, aangezien er elektrische auto’s bestaan. Iedereen zou natuurlijk per definitie elektrisch moeten rijden. Waarom dit niet gebeurt, is voor mij ook een raadsel.

Twee kleine ingrepen, die niet eens antikapitalistisch zijn, zouden het potentiële corona gevaar al indammen. De winkels op slot, de producten vervoeren en dat vervoer had dan elektrisch moeten zijn.

Maar bestellen, dat is duurder. Niet iedereen heeft daar geld voor. Dan hadden de supermarkten daarnaast ook bepaalde afhaalpunten moeten creëren, waar mensen niet in aanraking komen met vakkenvullers en waar men gewoon met de pin betaalt, dus zonder kassa. Ook dit zou makkelijk te bewerkstelligen zijn. Dit had men in grote hallen moeten doen, zodat mensen afstand van elkaar kunnen houden. Iets wat niet lukt, in die kleine bedompte supermarkten.

Blijf binnen, bestel je boodschappen, of hou écht afstand van de vakkenvullers. Uiteindelijk is dat via een omweg ook in je eigen belang.